Dólar vai cair?; Bolsonaro é desaprovado por 52% e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta sexta-feira (7) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

EXAME/IDEIA: Apesar do auxílio, desaprovação de Bolsonaro continua recorde

No mês de abril o governo federal pagou a primeira parcela da nova rodada do auxílio emergencial. Mesmo assim, mais da metade da população desaprova a gestão do presidente

EXAME/IDEIA: 59% apoiam a CPI da covid-19. Esperança é acelerar vacinação

Ex-ministros da Saúde e o atual titular da pasta, Marcelo Queiroga, prestaram depoimento na CPI da covid-19. O general Eduardo Pazuello será ouvido somente no dia 19 de maio

Trajetória do dólar divide analistas: moeda cai mais ou estabiliza?

Para parte do mercado, fatores que levaram à depreciação recente da moeda americana já foram precificados; mas há quem enxergue espaço para quedas adicionais

Sequoia dobra receita no 1º trimestre, na onda de aquisições e e-commerce

Em ritmo aquecido, a companhia, que acaba de movimentar 894 milhões em um follow-on em abril, deve concluir nos próximos meses análises de mais três oportunidades de compra, conforme apurou a EXAME Invest

Meraki: a gestora que nasceu na pandemia e aposta no 'trade da reabertura'

Em entrevista ao programa Papo Aberto, da EXAME Invest Pro, o CIO da Meraki, Roberto Reis, explica como nasce uma gestora de fundos

a 3,5%: especialistas elegem FIIs que mais ganham e perdem

Com a alta na taxa básica de juros, de tijolos podem ter a atratividade ofuscada pelos títulos de . Especialistas elegem setores de FIIs que tendem a perder e ganhar

Receita da Latam cai 61,2% no primeiro trimestre

Receita da Latam foi de US$ 913,2 milhões, "uma queda de 61,2% em relação ao mesmo período de 2020

Auxílio emergencial: nascidos em junho podem sacar o benefício

O saque pode ser realizado nas agências da Caixa ou nas lotéricas. O horário de funcionamento das agências bancárias é das 8h às 13h

Política e mundo

ONU pede investigação de operação no Jacarezinho que deixou 25 mortos

Porta-voz da ONU afirmou que a operação mais letal na história do Rio de Janeiro teve uso "desproporcional e desnecessário" da força pela polícia

Vendas no varejo caem 0,6% em março, diz IBGE

Com o resultado do mês, o varejo registrou recuo de 0,6% no primeiro trimestre do ano na Pesquisa Mensal de Comércio

IGP-DI sobe 2,22% em abril e acumula alta de 33,46% em 12 meses

IGP-DI tem alta em abril com aceleração da inflação ao produtor, diz FGV

Enquanto você desligou…

Dia das Mães: 30 redes de franquia com lançamentos e descontos de até 50%

Marcas como Cacau Show e Mr. Cheney estão com descontos e lançamentos exclusivos para celebrar uma das principais datas do varejo nacional

Simpatias de emprego? 5 respostas para buscas dos brasileiros no Google

Se a simpatia não der certo, veja as respostas de especialistas para 5 perguntas comuns sobre busca de emprego no Google

Máscaras de algodão têm eficiência de 20% a 60%, mostra estudo

Pesquisadores da USP mediram a eficiência de filtração de aproximadamente 300 máscaras faciais. A de algodão é a mais comumente usada pela população

Desembargador revoga última prisão de Cunha, que responderá em liberdade

O ex-presidente da Câmara cumpria o regime em casa desde o ano passado, em razão da pandemia

Sauditas suspendem compras de 11 plantas exportadoras de aves do Brasil

Nota conjunta do Itamaraty e do Ministério da Agricultura afirma que não houve consultas prévias e que o embargo poderá ser contestado na OMC

Agenda

Nesta sexta-feira (7), no Brasil, serão divulgadas as vendas no varejo no mês de março e na atualização anual, ou seja, de janeiro até março. O índice mede a variação no valor total das vendas no setor, ajustadas pela inflação. É o indicador mais importante dos gastos dos consumidores, o que representa a maior parte da atividade econômica em geral.

A Fundação Getúlio Vargas divulga o Índice Geral de Preços (IGP-DI) referente ao mês de abril. O IGP mede a variação de preços da economia brasileira dentro de um período, já o IGP-DI mede apenas a Disponibilidade Interna, deixando de considerar produtos e serviços exportados.

Nos Estados Unidos, saem os dados do desemprego e o relatório de emprego do mês de abril. O documento contém a relação de salário e ganho médio por hora.

Frase do dia

“Ao procurar pessoas para contratar, você busca três qualidades: integridade, inteligência e energia. Se elas não têm a primeira, as outras duas matarão você” -- Warren Buffett.

Exame Flash

Ouça um rápido resumo das principais notícias e destaques do Brasil e do mundo em uma curadoria especial do time da Exame. Apresentação por Lucas Agrela.