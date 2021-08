Domino’s, Pinterest, Bumble: conheça os 33 novos BDRs na bolsa

Esta reportagem faz parte da newsletter EXAME Desperta. Assine gratuitamente e receba todas as manhãs um resumo dos assuntos que serão notícia.

Investidores que acompanham as de empresas do exterior acabam de ganhar novas . Nesta segunda-feira, 16, a brasileira começa a negociar 33 novos BDRs, aumentando para 750 o número desses ativos disponíveis para o investidor pessoa física. Os BDRs são recibos de ações de empresas que são listadas em bolsas no exterior.

Entre as novidades estão a rede de pizzarias Domino’s (D2PZ34), a rede social Pinterest (P2IN34) e o aplicativo de relacionamento Bumble (B2MB34).

As estreias atendem a um interesse crescente no mercado, desde que os BDRs foram liberados para pessoas físicas em outubro do ano passado. O número de investidores saltou de 8.400 ao fim do primeiro semestre de 2020 para 259.000 em junho passado -- uma alta de 3.000% diante de uma base que era pequena --, segundo dados da B3.

Em termos relativos, os BDRs foram o produto negociado na bolsa que mais cresceu em relação ao fim do ano passado, com aumento de 114% na base de investidores.

Conheça abaixo os novos BDRs da bolsa

Empresa Código Paridade* AMC Entertainment Holdings Inc A2MC34 6 Avalara Inc A2VL34 15 Bill.com Holdings Inc B2HI34 15 Bumble Inc B2MB34 5 Camden Property Trust C2PT34 15 Domino's Pizza Inc D2PZ34 50 DoorDash Inc D2AS34 15 Elastic NV E2ST34 12 Enterprise Products Partners LP E2PD34 3 Etsy Inc E2TS34 15 Euronet Worldwide Inc E2EF34 15 Fiverr International Ltd F2VR34 20 Franco-Nevada Corp F2NV34 15 GoDaddy Inc G2DD34 10 HubSpot Inc H2UB34 50 Palantir Technologies Inc P2LT34 3 Pinterest Inc P2IN34 6 Planet Fitness Inc P2LN34 8 Procore Technologies Inc P2CO34 10 Redfin Corporation R2DF34 6 RH R2HH34 60 Roblox Corporation R2BL34 10 Squarespace Inc S2QS34 6 Store Capital Corp S2TO34 4 Tempur Sealy International Inc T2PX34 4 UiPath Inc P2AT34 8 Upwork Inc U2PW34 5 Veeva Systems Inc V2EE34 30 Vimeo Inc V2ME34 5 Wayfair Inc W2YF34 35 West Pharmaceutical Services Inc W2ST34 35 Zendesk Inc Z2EN34 15 Zillow Group Inc Z2LL34 12 *Relação que estabelece a quantidade de BDRs necessária para equivaler a 1 ação no mercado original de negociação

O segmento, no entanto, ainda precisa avançar em termos de volume de negociação, segundo especialistas. “O mercado de BDRs enfrenta hoje um sério problema de liquidez. Apenas seis ativos concentram mais da metade do volume diário na bolsa”, afirma Bernardo Carneiro, CFA, analista de BDRs e ações internacionais do BTG Pactual digital.

Os seis ativos a que o analista se refere são: Tesla (TSLA34), Mercado Livre (MELI34), Moderna (M1RN34), Amazon (AMZO34), Alibaba (BABA34) e Apple (AAPL34).

Na avaliação de Carneiro, o pequeno e médio investidor consegue negociar com tranquilidade uma gama de 40 BDRs, que possuem volume diário médio de negociação de 1 milhão de reais. Os demais podem, no limite, passar um pregão inteiro sem negociação.

“O papel do formador de mercado [agente que se compromete a manter ofertas de compra e venda] não está claro nem atuante. Dessa forma, não adianta aumentar o número de BDRs na bolsa se não há mercado para negociação”, afirma Carneiro.

Confira abaixo a lista com os 40 BDRs da bolsa com maior liquidez: