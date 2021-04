Dos R$ 10 mil aos R$ 4,9 bi: a trajetória da Mosaico até dobrar de valor na B3

Uma empresa que nasceu com 10 mil reais de capital inicial e atingiu os 4,9 bilhões de reais depois de duas décadas. Ou que chegou a ser vendida pelos sócios-fundadores para ser recomprada dez anos mais tarde. Que teve a Globo como sócia antes que o grupo de mídia decidisse sair do capital, muitos anos antes que essa companhia decolasse e conseguisse realizar o IPO. Desconhecida do público com seu nome original, mas familiar com suas plataformas para o consumidor final, como os sites Zoom, Buscapé e Bondfaro.

Essa são algumas das descrições possíveis para a Mosaico (MOSI3), empresa brasileira de tecnologia que atraiu os holofotes nesta sexta-feira, 5, com uma estreia que remeteu aos IPOs estrelados da Nasdaq, mas inédita para os padrões da brasileira, a B3: as praticamente dobraram de valor na estreia, saltando 97%.

A empresa acordou com valor de mercado de 2,5 bilhões de reais na sexta e passou a 4,9 bilhões de reais no fim do dia. A ação foi precificada a 19,80 reais para o IPO e encerrou a sexta negociada a 39,00 reais.

O estrondoso sucesso da Mosaico na estreia coroa -- até aqui -- uma trajetória de empreendedorismo de mais de duas décadas. Simboliza o amadurecimento das empresas de tecnologia e internet no Brasil desde os primórdios e a visão e a perseverança de seus sócios-fundadores, José Guilherme Pierotti, Guilherme Pacheco e Roberto Malta.

Sócios-controladores com 85,1% das ações ordinárias antes do IPO, devem ficar com 40,6% com a oferta e a colocação de ações suplementares e adicionais, ainda como os principais acionistas da companhia. Pacheco é também o presidente do conselho de administração, que conta ainda com Pierotti e Malta como membros, além de dois independentes.

"Foram 22 anos desde que começamos o Bondfaro, ainda garotos, com capital de 10 mil reais. Nossa história desde então foi o espelho de uma vida: não linear, com altos e baixos, momentos muito difíceis. Mas sempre seguimos adiante com persistência e coragem", disse Guilherme Pacheco em discurso na cerimônia de estreia na B3 na manhã de sexta.

"Coragem para empreender na internet, quando a internet praticamente não existia; para atravessar o descrédito e as agruras com o estouro da bolha da Nasdaq em 2000 (...), para fundir com o concorrente em 2006, para empreender de novo saindo do zero em 2010; coragem para escolher um caminho diferente, adaptar e evoluir o negócio de acordo com as dores e o desejo do consumidor; para se endividar e comprar a antiga empresa de volta em 2019; e para tornar essa empresa pública agora", completou no discurso.

Pierotti, Pacheco e Malta, além de Gustavo Reis e Rodrigo Guarino, fundaram e começaram a trabalhar no desenvolvimento do Bondfaro como um site de comparação de preços nos primórdios da internet no Brasil, em 1999. Eram tempos em que o Google ensaiava os primeiros passos e a grande referência global de buscas era o Yahoo!.

O nome era uma referência à raça Bloodhound, considerado um dos cães com o melhor faro. A startup levou alguns anos até pegar tração em uma época em que havia grande desconfiança e hábitos de compra pela internet pouco disseminados no país.

Mas o Bondfaro engrenou a partir de 2003 a ponto de se tornar uma das referências na comparação de preços de produtos no país e de atrair a atenção do concorrente Buscapé, com o qual se fundiu em 2006 para criar a líder do mercado na América Latina.

Pierotti, Pacheco e Malta seguiram um ano como executivos da nova companhia até que a integração estivesse concluída. E saíram da posição de acionistas em 2009, com a venda do Buscapé para o grupo sul-africano Naspers por 342 milhões de dólares.