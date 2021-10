É hora de comprar Petrobras?; temporada de balanços e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta segunda-feira, 25, para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Não é hora de comprar Petrobras, diz BTG

Ruídos políticos devem continuar ofuscar bom momento operacional da companhia, segundo analistas

TIM divulga balanço do trimestre com 5G à vista e indefinição sobre Oi

Resultados do segundo trimestre foi positivo; mercado aguarda novos dadas às vésperas de grandes movimentações no setor

De olho no Metaverso, Facebook traz resultados sob fantasma regulatório

Em meio a escândalos recentes de dados e direção de negócios, Facebook pode usar metaverso como "novo fôlego" em apresentação de resultados

Temporada de balanços, teto flexível, 3R e o que mais move o mercado

Bolsas internacionais oscilam próximas da estabilidade com temores sobre estagflação e otimismo com resultados corporativos

Como o caso Prevent Senior muda o futuro dos planos de saúde

Denúncias contra companhia de planos de saúde levantam debate sobre modelo de negócio das operadoras verticalizadas

O risco do leilão da Dutra e os desafios do pedágio proporcional

Fundador da Greenpass explica como ausência de regulação sobre inadimplência pode afetar desempenho do leilão no próximo dia 29

Planalto quer remanejar R$ 9,3 bi do Família para o Auxílio Brasil

Com a extinção do programa, com esse nome, recursos seguirão para a nova aposta do governo na área social

Ineficaz contra Covid-19, ivermectina engorda de farmacêuticas

Fabricantes de remédios genéricos ao redor do mundo estão aumentando as vendas de ivermectina na esteira de pedidos de médicos e pacientes para usar a droga contra a covid-19

Justos: R$197 mi em rodada com Softbank e CEOs do Nubank e Kavak

Startup de seguros encerrou maior série A da América Latina em rodada com grandes fundos e CEOs de unicórnios latinos

Política e mundo

Teto de gastos e Auxílio Brasil: as repercussões continuam em Brasília

PEC dos precatórios deve ser votada no Plenário da Câmara esta semana e taxa deve aumentar além do previsto em função da gerada pelas mudanças na regra do teto de gastos

CPI avalia ampliar lista de investigados antes da votação do relatório

O líder do MDB no Senado, Eduardo Braga, elaborou um adendo e pediu o indiciamento do governador do Amazonas, Wilson Lima (PSC), e do ex-secretário de Saúde do Estado Marcellus Campêlo pela crise da falta de oxigênio em Manaus

Niterói quer multiplicar poupança dos royalties do petróleo; saiba como

Parte do fundo com essas receitas criado pela cidade será Rentabilidade será usada para segurar para crises e oscilações de receita

Confiança do consumidor sobe em outubro após dois meses de queda

O índice de confiança do consumidor subiu 1,0 ponto em outubro, para 76,3 pontos. Ainda assim, recuperação representa apenas 30% das perdas de sofridas em setembro

Enquanto você desligou....

Ricardo Almeida: da elegância para o conforto

O símbolo da alfaiataria brasileira conta como passou a atender políticos e executivos e sobre a nova fase da marca

CEO do Twitter diz que hiperinflação é real e vai mudar tudo nos EUA

"A hiperinflação vai mudar tudo. Está acontecendo", disse Jack Dorsey, CEO do Twitter, neste domingo, dia 24. Executivo demonstrou preocupação com implicações das altas dos juros sobre a política monetária

5G deve estar disponível em São Paulo até o Natal, diz ministro

Em entrevista à EXAME, Fábio Faria, ministro das Comunicações, detalha o leilão do 5G, marcado para o próximo dia 4, e a privatização dos Correios, que deve ser votada em novembro

Crianças vão parar no hospital depois de tentarem imitar Round 6

Brincadeira aconteceu na última semana e, ao todo, cinco crianças foram para o atendimento médico

Abertura de Mercado

