Eletrobras cai 6% após Pacheco dizer que privatização não é prioridade; Vale sobe

Em pregão de queda do , o terceiro seguido de perdas, somente 16 das 81 do índice fecharam em alta. Entre os destaques positivos desta quinta-feira, 21, apareceram as ações da Vale (VALE3), em sessão de alta do minério, e CSN (CSNA3), com notícia de que a companhia segue com os planos de lançar a oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) de ações da sua unidade de mineração. Do lado negativo, Eletrobras (ELET3; ELET6) puxou as perdas após o candidato à presidência do Senado, Rodrigo Pacheco, dizer que venda da companhia não é prioridade.

"Nosso foco são reformas, social e privatizações, mas não a da Eletrobras", disse Pacheco. O candidato acrescentou ainda que não irá se comprometer com prazos, argumentando que esse é um processo longo. Os papéis ordinários e preferenciais da companhia recuaram respectivamente 6,15% e 5,15%.

Ainda entre as maiores perdas, apareceram as ações das construtoras Eztec (EZTC3) e Cyrela (CYRE3), com baixas de 5,64% e 5,35%, com o segundo e terceiro pior desempenho no índice.

Segundo o analista Henrique Esteter, da Guide Investimentos, o forte noticiário dos candidatos à presidência da Câmara e Senado, com declarações recentes sobre extensão do auxílio emergencial, até agora com a possibilidade de não darem andamento na privatização da Eletrobras, coloca em xeque o futuro econômico e fiscal do país. "Como consequência, aumentam as perspectivas de vermos uma taxa de juros lá na frente mais elevada pelo risco e isso acaba pesando bastante no setor de construção, que é dependente do financiamento imobiliário", comenta.