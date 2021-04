Eletrobras, BB, IRB e as 10 ações que mais perderam valor em janeiro

Ano novo, problemas velhos. O investidor que tinha na carteira das maiores estatais do país, especificamente da Eletrobras (ELET3; ELET6) e do Banco do Brasil (BBAS3), perdeu dinheiro na largada de 2021.

Os três papeis estiveram entre os seis que mais se desvalorizaram em janeiro entre os 81 que fazem parte do . As duas ações da Eletrobras no Ibovespa caíram na casa de 22%, enquanto as do BB recuaram quase 13%.

No caso da Eletrobras, a perda ficou concentrada em apenas quatro pregões, dos dias 26 a 29, depois da renúncia do CEO da estatal elétrica, Wilson Ferreira Junior: o executivo alegou razões pessoais, mas depois admitiu que pesou o fato de o governo ter atrasado o plano de venda do controle da estatal, supostamente uma prioridade desde 2019.

No caso do Banco do Brasil, o episódio de desgaste aconteceu na segunda semana do mês, quando a instituição anunciou um plano de redução de despesas e aumento de eficiência operacional, com a demissão de 5.000 funcionários e o fechamento de 112 agências bancárias.

Políticos e sindicatos reclamaram, e o presidente Jair Bolsonaro ficou contrariado a tal ponto que cogitou uma troca no comando do banco estatal, tirando o atual CEO André Brandão. No fim, importantes membros da equipe econômica entraram em cena e Brandão foi mantido até segunda ordem ou novo questionamento de Bolsonaro.