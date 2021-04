Base para ações judiciais de investidores contra a Petrobras divide juristas

Ordem do presidente

Não é a primeira vez que a política de reajuste de preços dos combustíveis entra na mira de um Presidente da República. Durante o governo da ex-presidente Dilma Rousseff, a Petrobras registrou um prejuízo de aproximadamente 100 bilhões de reais por subsidiar o diesel e gasolina aos consumidores brasileiros.

Na época, assim como agora, o do barril de petróleo subiu no mercado externo. Como importa parte do combustível repassado às refinarias, a Petrobras passou a comprar gasolina e diesel por um preço superior ao que era praticado no mercado nacional. A política foi orientada por uma tentativa do governo Dilma de conter a inflação por meio do congelamento dos preços dos combustíveis.

Apesar de o prejuízo de 100 bilhões de reais ter sido maior do que todo o rombo causado pelos esquemas de corrupção investigados pela Lava-Jato, a política de preços da Petrobras não foi mencionada em nenhuma ação judicial contra a empresa.

Ou seja: embora a interferência do governo na estatal não seja novidade, uma punição à Petrobras por essa razão seria inédita. "Apesar de realmente ter acontecido, a ingerência do governo sobre a política de preços da companhia não embasou a class action movida contra a petroleira", lembra Gorga.

Para André Almeida, o ineditismo não invalida a hipótese. Perguntado sobre as razões para a política de preços não ter entrado na ação movida contra a Petrobras no exterior em 2014, o advogado diz que o foco, naquela época, era outro.

"Já existia uma class action grande, então os esforços foram voltados para reparação de danos ao acionista em virtude das óbvias perdas investigadas na Lava-Jato. O problema agora é a nomeação de um novo presidente com o objetivo claro de levar à frente o projeto político do atual governo. A Petrobras é uma empresa privada com acionistas privados, sujeita à regra privada, mas que está sendo utilizada para objetivos públicos", aponta o advogado.