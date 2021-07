Estreia da SmartFit, prévia do PIB, balanços e o que mais move o mercado

Os principais índices de oscilam próximos da estabilidade nesta quarta-feira, 14, com investidores ainda digerindo os dados da inflação americana que saíram acima do esperado na véspera, provocando aversão ao risco no mercado internacional.

Nesta quarta, economistas voltam a se debruçar sobre a alta de nos Estados Unidos, com a divulgação do índice de preço ao produtor (PPI, na sigla em inglês), às 9h30. O consenso é de alta mensal de uma leve desaceleração do PPI mensal de 0,8% para 0,6%, com o acumulado de 12 meses se mantendo em 6,8%,

Durante a madrugada, a inflação também superou as expectativas no Reino Unido, com o índice de preço ao consumidor batendo 2,5% na comparação anual ante estimativa de 2,2%. No varejo, os preços já estão 3,9% superiores aos de junho do ano passado. Outro sinal negativo sobre a economia europeia veio da produção industrial da Zona do Euro, que caiu 1% em maio

Powell

No período da tarde, o presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, fará seu primeiro de dois testemunhos sobre a política monetária no Congresso americano. Apesar do recente salto da inflação, a expectativa do mercado é de mais um discurso expansionista, com sinalizações de manutenção de estímulos.

IBC-Br.

No Brasil, o principal indicador do dia será o índice de atividade econômica do Banco Central, o IBC-Br. Conhecido como “prévia do PIB”, o mercado espera que o IBC-Br referente a maio aponte para um crescimento mensal de 1,1%, segundo estimativas colhidas pela Bloomberg, ficando em 15,7% no acumulado de 12 meses.

Balanços nos EUA

A temporada de balanços do segundo trimestre começa a esquentar nos Estados Unidos, com a divulgação dos resultados de grandes companhias. Entre os balanços mais aguardados desta quarta estão os do Bank of America, BlackRock, Citigroup, Wells Fargo e da companhia aérea Delta. Os números devem servir para balizar as expectativas sobre os balanços de empresas locais, que começam a ser divulgados na próxima semana.

SmartFit

As ações da SmartFit (SMFT3) estreiam nesta quarta na B3, após sua oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) ter recebido forte demanda. Na operação, a rede de academias levantou 2,650 bilhões de reais, com os papéis precificados no centro da faixa indicativa, a 23 reais. O dinheiro, segundo o prospecto da oferta, deve ser utilizado na expansão do número de academia e em potenciais aquisições.

InterCement

Com a janela de IPOs aquecida, a empresa de cimento InterCement deve precificar sua oferta nesta quarta. A faixa indicativa havia sido definida entre 18,20 e 25,50 reais. Na terça-feira, 14, a Companhia Brasileira de Alumínio precificou sua oferta a 11,20 reais, movimentando 1,6 bilhão de reais.