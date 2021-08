Queda do petróleo, estreia da Viveo, Smart Fit e o que move o mercado

Os principais índices de oscilam perto da estabilidade na manhã desta segunda-feira, 9, com o tom de cautela predominando no mercado internacional. No radar, seguem os balanços corporativos e preocupações com a disseminação da variante delta, que tem causado um novo surto da doença na China e pressionado o de commodities.

Em Londres, o petróleo brent, referência para a política de preços da Petrobras (PETR3/PETR4), cai quase 4%, derrubando as ações de petrolíferas. No pré-mercado americano, as ações da Chevron e ExxonMobil caem mais de 1%, sinalizando um pregão negativo também para as companhias locais do setor.

Já o minério de ferro chegou em queda de mais de 4% em Dalian em meio a perspectivas de maior oferta e desaceleração da demanda. A desvalorização do metal tende a afetar as ações da Vale (VALE3), que tem a maior participação no junto com a Petrobras. Na Austrália, uma das principais concorrentes da mineradora brasileira, a Rio Tinto, cai mais de 1%.

Na , o pregão ainda deve ser marcado por estreia de ações e antecipação aos resultados trimestrais que serão apresentados nesta noite.

Viveo

Após movimentar 2 bilhões de reais em oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês), a Viveo (VVEO3) chega à bolsa com as ações precificadas a 19,92 reais. A oferta restrita saiu no piso da faixa indicativa, que ia até 25,81 reais por papel.

Líder em distribuição de materiais médico-hospitalares descartáveis e medicamentos, a Viveo espera utilizar parte do dinheiro arrecadado no IPO para aumentar as categorias de produtos e de serviços de tecnologia oferecidos a hospitais, laboratórios e clínicas.

SmartFit

A SmartFit (SMFT3) anunciou a aquisição da total participação na escola de ginástica e dança Smartexp, responsável pela operação de 34 academias SmartFit no país. A própria já tinha participação na empresa, mas minoritária.

Carrefour

O Carrefour (CRFB3) anunciou Marco Aparecido de Oliveira como o novo presidente do Atacadão. Há 14 anos no Atacadão, Oliveira estava no cargo de diretor vice-presidente operacional geral e foi responsável pelo processo de conversão das lojas Makro.

Balanços

Divulgam balanços nesta segunda Alupar (ALUP11), Even (EVEN3), Fras-Le (FRAS3), Iguatemi (IGTA3), Itaúsa (ITSA4), JSL (JSLG3), Melnick (MELK3), Minerva (BEEF3), Mobly (MBLY3) e São Martinho (SMTO3). Todos estão previstos para após o encerramento do pregão.