Exclusão de empresas chinesas de índice dispara venda de ações

(Bloomberg) -- A MSCI excluirá as três maiores empresas de telecomunicações da China de seus índices na sexta-feira, o que dá aos fundos globais apenas um dia para ajustar bilhões de dólares em investimentos passivos.

A decisão da provedora de índices de excluir a China Mobile, a China Telecom e a China Unicom Hong Kong no fechamento da sessão se aplica às em Hong Kong, que possuem maior volume de negociação do que os papéis que serão deslistados na de Valores de Nova York . A pressa para reequilibrar as carteiras elevou o volume em todas as três ações para pelo menos 18 vezes a média diária nos últimos três meses.

As ações já haviam oscilado muito nesta semana em meio à confusão se deveriam ser incluídas na proibição dos EUA de investimentos em empresas chinesas com vínculos militares. Investidores passivos, formadores de mercado e operadores de portfólio geralmente contam com semanas para se prepararem para mudanças significativas no índice, que podem ser os dias mais movimentados do trimestre. Um trader em Hong Kong de um banco com sede em Nova York disse que a demanda dos clientes foi tão grande na sexta-feira que funcionários de outras equipes tiveram que ajudar.

As ações da China Unicom chegaram a cair 11% em Hong Kong na sexta-feira, antes de reduzir a queda no fechamento, enquanto a China Mobile e a China Telecom perderam cerca de 10%. A China Mobile foi a ação mais ativa em Hong Kong, com cerca de US$ 5,7 bilhões negociados - o segundo maior volume já registrado - enquanto investidores realizavam uma série dos chamados block trades, ou negociação em bloco.