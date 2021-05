Fator, Necton, Kawa e vem mais: a estratégia por trás das compras do BTG

"Na aquisição da Fator Corretora, a marca fica com a Fator, e nós distribuímos os clientes e os agentes autônomos entre os três primeiros canais. Será uma integração de forma muito simples", explica Flora. No caso da Fator Corretora, o BTG decidiu não revelar tanto a base de clientes como os ativos sob custódia (AuC) que serão incorporados.

As negociações começaram mais de um ano e meio atrás, com avanço nos últimos seis meses.

As aquisições se inserem também no movimento de consolidação do mercado para o investidor de varejo, em linhas com duas mudanças estruturais: os menores juros básicos da história do país, que aceleram a migração do investidor para produtos mais sofisticados -- é o fenômeno do financial deepening; e o avanço da digitalização, que simplifica e acelera o acesso a informações e a ferramentas de investimento.

