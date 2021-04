Fenômeno Locaweb; petróleo em alta e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta segunda-feira (8) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

No radar: IPOs, petróleo em alta, balanços e o que mais move o mercado

Bolsas internacionais sobem na expectativa de novos estímulos nos EUA; Jalles Machado e Focus Energia estreiam na B3

Fenômeno Locaweb: como a desacreditada empresa se tornou a queridinha na

A empresa de tecnologia abriu capital há um ano e já quintuplicou seu valor de mercado. Agora o plano é captar mais dinheiro



Raízen avalia pagar metade da dívida na compra da Biosev, diz Bloomberg

A Raízen Energia está planejando pagar até metade da dívida da unidade de cana-de-açúcar do Brasil da Louis Dreyfus Holding a fim de adquiri-la, disseram pessoas a par do assunto

SoftBank dá a volta por cima com o Vision Fund. Mas até quando dura a recuperação?

No último trimestre, o Softbank reportou recorde no último trimestre de 2020: 8 bilhões de dólares – 5% acima do trimestre anterior, encerrado em setembro, e reverteu perdas do início de 2020

Mercado questiona mudança da política de preços da Petrobras

Documento revela que a Petrobras alterou a política de preços de trimestral para anual "estritamente para fins de gestão e diagnóstico interno" em março de 2020

AstraZeneca corre para desenvolver vacina contra variante do coronavírus na África do Sul

O novo imunizante tem por objetivo proteger contra a variante encontrada na África do Sul, contra a qual a versão atual da vacina deve ter eficácia menor

Política e mundo

Idosos acima de 90 anos começam a ser vacinados em São Paulo

Os idosos acima de 90 anos contarão com cinco pontos na capital paulista para a vacinação em sistema drive-thru

Professores entram em greve, mas governo de SP mantém volta às aulas

Sindicato de professores fez um levantamento que apontou 147 casos de covid-19 em escolas que tiveram algum tipo de atividade presencial

Volta às aulas na rede municipal do Rio começa nesta segunda

Estudantes terão acesso remoto pela TV Escola a conteúdo do ano letivo até o dia 23, quando será lançado aplicativo

Ruptura de geleira do Himalaia deixa ao menos 170 desaparecidos na Índia

Dezenas de trabalhadores das duas centrais elétricas instaladas na barragem de Richiganga estão desaparecidos; 14 corpos já foram resgatados

EUA devem voltar nesta semana ao Conselho de Direitos Humanos da ONU

Decisão reverte movimento da era Trump de distanciamento de organizações e acordos multilaterais

Enquanto você desligou…

Estágio e Trainee: Ipiranga encerra inscrições nesta semana; veja outras vagas

Empresas como Alcoa e Stone também estão com programas de estágio e trainee abertos

22 eventos online para empreendedores que acontecem nesta semana

A EXAME preparou uma lista com cursos e eventos que serão disponibilizados online ao longo desta semana de fevereiro para ajudar quem tem ou quer começar um negócio

O que é o Clubhouse, nova rede social de conversas por voz

Com entrada permitida apenas por convite, plataforma ganhou os holofotes após participação de Elon Musk

Fundo que já subiu mais de 18.000% abre para captação na segunda

O lendário Fundo Verde, do renomado gestor Luis Stulhberger, abrirá para captação a partir das 9 horas desta segunda-feira, 8

Agenda

Nesta segunda-feira (8), o Copom vai divulgar o Boletim Focus. O documento apresenta as projeções para os índices de crescimento da economia, de inflação, além de previsão para o valor do dólar e da taxa de juros no Brasil.

Frase do dia

“Sempre entregue mais do que o esperado” — Larry Page.