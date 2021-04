Ford fora do Brasil; inflação em 2020 e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta terça-feira (12) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

No radar: IPCA, governo descarta auxílio e o que mais move o mercado

Bolsas internacionais sinalizam dia positivo, após passarem por correções das fortes altas da semana passada

Butantan deve divulgar hoje mais dados de eficácia da Coronavac

O Instituto Butantan divulgou uma eficácia de 78% da Coronavac para casos leves e ausência de casos graves entre os vacinados, mas falta a eficácia geral

Governos de São Paulo e Bahia buscam amortecer efeitos da saída da Ford

Metalúrgicos vão fazer manifestações enquanto negociam a extensão de benefícios dos trabalhadores demitidos

IGP-M sobre 1,89% na 1ª prévia de janeiro, diz FGV

Na primeira prévia do mês, o Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA), que responde por 60% do IGP-M, acelerou a alta a 2,42%

Setor automotivo tem ociosidade superior a 30%, indicam dados da FGV

A recuperação tem sido impulsionada pelo auxílio emergencial, exportações e mudança no padrão de consumo das famílias durante a pandemia, mas ainda é heterogênea

O carro elétrico matou a Ford do Brasil?

Decisão de encerrar produção no país está relacionada com a necessidade de na eletrificação. Porém, não tem nada a ver com ESG

Para funcionários do BB, fechamento de agências e demissões são “cortina de privatização”

Para a Associação Nacional dos Funcionários do Banco do Brasil, o enfraquecimento de sua atuação em áreas chave de negócio comprometem sua solidez e seu papel de banco público

Briga de gigantes: o que está por trás das críticas de Musk a Zuckerberg

De um lado, Musk critica o Facebook, do outro, Zuckerberg acha que o presidente da Tesla pode ser irresponsável

O que é o Signal, concorrente do WhatsApp preferido de Elon Musk

O aplicativo de mensagens não coleta nenhum dado e foi criado pelo cofundador do WhatsApp

Brasileiras Moss e Mercado Bitcoin criarão a 1ª bitcoin verde do mundo

de será a primeira a compensar suas emissões. Parceria permite a comercialização de tokens de carbono via plataforma Ethereum

O movimento ESG já é grande demais para ser ignorado? Há quem discorde

Nos derradeiros dias do governo Trump, várias agências estão fazendo pressão sobre o conceito de que as corporações deveriam priorizar qualquer coisa exceto os lucros

Tem título privado na carteira que paga 99% do ? Veja o que fazer

Vale a pena vender CRIs, CRAs e alguns títulos bancários que vencem em 2022 e 2023, pois devem render menos que a inflação, afirma analista

Produto de velho? Consórcios se reinventam para atrair jovens

Consórcio tenta se descolar de estigma de antiquado, pouco transparente e caro e apela ao uso de robôs e flexibilidade para manter demanda

Política e mundo

Maia: Atraso na vacina é maior erro de Bolsonaro e pode levar ao impeachment

Apesar da Câmara acumular mais de 60 pedidos de impeachment contra Bolsonaro, Maia disse que não houve ambiente para dar andamento a eles nos últimos dois anos

Termina hoje prazo para Bolsonaro sancionar lei que impede corte no FNDCT

Fundo é a principal fonte de recursos públicos à inovação no país. A expectativa em Brasília é de uma sanção sem vetos

Agência Europeia de Medicamentos recebe pedido de uso emergencial da vacina de Oxford

Se for aprovada, este será o terceiro imunizante disponível nos 27 países da União Europeia, que buscam acelerar as campanhas de vacinação

Twitter suspende 70 mil contas vinculadas à conspiração pró-Trump

Após a invasão do Capitólio, o Twitter suspendeu milhares de contas ligadas à teoria da conspiração QAnon

Enquanto você desligou…

Diretor responsável pelo Enem morre de covid-19, dias antes da prova

Carlos Roberto Pinto de Souza era diretor de Avaliação da Educação Básica do Inep desde agosto de 2019

da Ford em Nova York sobem mais de 3% com saída do Brasil

Analistas dizem que encerramento da operação deficitária vai permitir que a montadora consiga melhorar os resultados financeiros

BLOG: E se os governadores perderem o comando das polícias estaduais?

O deputado Capitão Augusto, coordenador da “bancada da bala”, confirmou que existem propostas nesse sentido, mas rechaçou a ideia de que essa iniciativa seja um “autogolpe”

O PC não morreu: vendas de computadores disparam em 2020 e batem recorde

Dados de consultorias como IDC, Gartner e Canalys apontam que 2020 foi o melhor ano da década para o setor

Agenda

Nesta terça-feira (12), o Brasil divulga os números da inflação para o mês de dezembro e o acumulado do ano. O dado é medido pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e é um dos principais indicadores da economia nacional.

Frase do dia

“Poucas coisas podem ajudar mais um indivíduo do que colocar a responsabilidade em cima dele, e deixa-lo saber que você confia nele” – Booker T. Washington.

Exame Flash

Ouça um rápido resumo das principais notícias e destaques do Brasil e do mundo em uma curadoria especial do time da Exame. Apresentação por Lucas Agrela.