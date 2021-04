Fortuna oculta evapora em poucos dias em Wall Street

Uma parte do portfólio de Hwang, que tem sido negociado em bloco desde sexta-feira pelo Goldman Sachs, Morgan Stanley e Wells Fargo, valia quase US$ 40 bilhões na semana passada. Banqueiros avaliam que o capital líquido da Archegos - basicamente o patrimônio de Hwang - atingiu cerca de US$ 10 bilhões. E, com as contínuas vendas, as estimativas das posições totais da empresa continuam subindo: dezenas de bilhões, US$ 50 bilhões e até mais de US$ 100 bilhões. Essa fortuna evaporou em poucos dias.

“Nunca vi nada parecido: quão silenciosa, quão concentrada e quão rápido desapareceu”, disse Mike Novogratz, investidor macro e ex-sócio do Goldman Sachs, que negocia desde 1994. “Esta deve ser uma das maiores perdas de patrimônio pessoal da história.”

No final da segunda-feira em Nova York, a Archegos quebrou dias de silêncio sobre o ocorrido.

“Este é um momento desafiador para o family office da Archegos Capital Management, nossos parceiros e funcionários”, disse Karen Kessler, porta-voz da empresa, em comunicado por e-mail. “Todos os planos estão sendo discutidos enquanto o Sr. Hwang e a equipe determinam o melhor caminho a seguir.”

A cascata de perdas em trading reverberou de Nova York a Tóquio, e deixa uma série de perguntas sem resposta, incluindo a grande questão: como alguém pode assumir riscos tão grandes, facilitados por tantos bancos, debaixo do nariz de reguladores no mundo todo?

Uma parte da resposta é que Hwang se estabeleceu como um family office com supervisão limitada e, depois, usou derivativos financeiros para acumular grandes participações em empresas sem nunca ter que divulgá-las. Outra parte é que bancos globais o aceitaram como um cliente lucrativo, apesar do histórico de negociações com informações privilegiadas e tentativa de manipulação de mercado que o afastou da indústria de fundos de hedge uma década atrás.

Discípulo de Julian Robertson, veterano dos fundos de hedge, Sung Kook “Bill” Hwang fechou a Tiger Asia Management e a Tiger Asia Partners depois de conseguir arquivar um processo civil na SEC em 2012, que acusou as empresas de negociação com informações privilegiadas, ou insider trading, e manipulação de ações de bancos chineses. Hwang e as empresas pagaram US$ 44 milhões, e ele concordou em ser excluído do setor de consultoria de investimentos.

Logo depois Hwang abriu a Archegos - que em grego significa “aquele que lidera” - e estruturou a empresa como um family office.

Family offices que administram exclusivamente a fortuna de um indivíduo são geralmente isentos de registro como consultores de investimento na SEC dos EUA. Portanto, não precisam divulgar seus proprietários, executivos ou o quanto administram - regras criadas para proteger pessoas de fora que investem em um fundo. Essa abordagem faz sentido para pequenos family offices, mas, se atingirem o tamanho de um grande hedge fund, ainda podem representar riscos, desta vez para investidores no mercado mais amplo.

“Isso mais uma vez levanta questões sobre a regulamentação dos family offices”, disse Tyler Gellasch, ex-consultor da SEC que agora dirige a associação Healthy Markets. “A questão é: se somos apenas amigos e família, para que nos importar? A resposta é que podem ter um impacto significativo no mercado, e o regime regulatório da SEC, mesmo depois da Lei Dodd-Frank, não reflete isso claramente”, disse.

Cliente valioso

A Archegos estabeleceu parcerias de trading com empresas como Nomura, Morgan Stanley, Deutsche Bank e Credit Suisse. Depois do caso da SEC, o Goldman se recusou a fazer negócios com Hwang por um período por motivos de conformidade, mas cedeu quando rivais lucraram atendendo às necessidades do investidor.

O quadro completo de suas participações ainda está sendo revelado, e não está claro quais posições descarrilharam ou quais tinham hedge.

Morgan Stanley e Goldman Sachs, por exemplo, estão listados como os maiores detentores de ações da GSX Techedu, uma empresa chinesa de tutoria online que tem sido repetidamente alvo de vendedores a descoberto. Os bancos podem possuir ações por uma série de razões, como para hedge de exposições de swap a negociações com clientes.

‘Investidores insatisfeitos’

O Goldman aumentou sua posição em 54% em janeiro, de acordo com documentos regulatórios. No geral, bancos informaram possuir pelo menos 68% das ações em circulação da GSX, de acordo com análise da Bloomberg dos documentos. Os bancos detinham pelo menos 40% da IQIYI Inc, uma empresa chinesa de entretenimento de vídeo, e 29% da ViacomCBS, todas com altas apostas da Archegos.

“Tenho certeza de que há uma série de investidores realmente insatisfeitos, que compraram esses nomes nas últimas semanas” e agora se arrependem, disse Doug Cifu, CEO da empresa de negociação eletrônica Virtu Financial, em entrevista à Bloomberg TV na segunda-feira. Cifu acredita que reguladores examinarão se “deve haver mais transparência e divulgação por parte de um family office”.