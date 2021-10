Fracassa a venda de US$ 1,7 bilhão da sede da Evergrande em Hong Kong

A estatal chinesa Yuexiu Property desistiu de um acordo proposto de US$ 1,7 bilhão para comprar o prédio da sede do China Evergrande Group em Hong Kong devido às preocupações com a terrível situação financeira do desenvolvedor, disseram duas fontes.

O colapso das negociações para a venda do edifício histórico é outro revés para a Evergrande, que tem problemas de dinheiro, e está lutando para se desfazer de alguns ativos para pagar os credores que batem em suas portas. Com mais de US$ 300 bilhões em passivos, ela já perdeu três rodadas de pagamentos de juros sobre seus títulos internacionais.

Yuexiu, com sede na cidade de Guangzhou, estava perto de fechar um acordo em agosto para adquirir o China Evergrande Centre, no distrito de Wan Chai, de Hong Kong, que serve como sede local de Evergrande, disseram as fontes.

A negociação, no entanto, terminou depois que o conselho de Yuexiu se opôs à mudança devido às preocupações de que o endividamento não resolvido da Evergrande criasse complicações potenciais para concluir a transação sem problemas, disseram eles.

A Evergrande, tem procurado nos últimos meses levantar fundos descarregando ativos - de propriedades a participações em subsidiárias - na China continental e em Hong Kong. A companhia não respondeu a um pedido de comentário. Nem a Yuexiu.

As pessoas não quiseram ser identificadas devido a restrições de confidencialidade.

Evergrande comprou o edifício ao lado do porto, que está localizado no distrito comercial e de vida noturna de Hong Kong e cobre uma área de 32.051 m², de HK$ 12,5 bilhões ($1,61 bilhão) em 2015.

Esse acordo estabeleceu um recorde para uma única transação de um edifício comercial no centro financeiro asiático com o mais alto por metro quadrado da época. Ele também tornou a propriedade Evergrande o maior ativo único na cidade.

A Evergrande financiou a maior parte da transação com produtos securitizados no valor de mais de HK$ 10 bilhões, disse uma das fontes, o que significa que só recuperaria o dinheiro limitado da venda do edifício.

Perspectivas

O conselho da Yuexiu, que se concentra em empreendimentos imobiliários na área da Grande Baía da China e tem presença em Hong Kong, ficou preocupada com o negócio em um momento em que o futuro da Evergrande é incerto, disse uma das fontes.

Yuexiu também recebeu orientação do governo municipal da cidade de Guangzhou para suspender a compra no final de agosto, disse a pessoa.

Uma fonte familiarizada com o assunto disse que o negócio foi interrompido no final de agosto porque o governo de Guangzhou queria primeiro revisar a situação financeira geral de Evergrande para entender melhor o uso dos recursos da venda de ativos.

O governo de Guangzhou não respondeu a um pedido de comentário.

Separadamente, a Evergrande está em negociações finais para vender uma participação de 51% em seu braço de administração de propriedades Evergrande Property Services para a empresa doméstica Hopson Development, em um negócio que pode render cerca de HK$ 20 bilhões, disseram duas das fontes.

Um deles disse que ambas as partes estão finalizando os detalhes, incluindo o financiamento para o comprador.

Quando questionado sobre o negócio, Hopson disse que qualquer comentário terá que esperar até que o anúncio seja feito.

O negócio com a Hopson seria a maior venda de ativos da Evergrande até o momento, se for adiante. Os outros interesses comerciais do desenvolvedor em dificuldades incluem uma empresa de engarrafamento de água e uma fabricante de veículos elétricos.

A empresa também está perto de vender seu estádio de futebol Guangzhou FC e projetos residenciais vizinhos para o Guangzhou City Construction Investment Group, informou a Reuters no mês passado.