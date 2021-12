Fundo global de mudanças climáticas valoriza 30% e atrai investidores

A gestora Franklin Templeton tem conversado com bancos e plataformas brasileiras e notado interesse pelo seu fundo global de mudanças climáticas. Apenas nos últimos 12 meses, o Franklin Templeton Global Climate Change registrou retorno de 30%.

A gestora está confiante de que o produto tem potencial de captação no país. As melhores indicações vêm de um fundo da concorrência, o BB Ações Nordea Climate and Enviroment, que acumula mais de R$ 1,1 bilhão de patrimônio em cerca de três anos de vida; da demanda por fundos ESG, especialmente desde o início da pandemia; e pela ausência de outros fundos globais com uma temática semelhante no mercado brasileiro, com exceção do concorrente citado.

Alguns dos players estão em fase final de diligência da estratégia. Caso a fase seja concluída e o conceito seja aprovado, a gestora discutirá as condições de lançamento do fundo no país. Os custos totais do fundo são de 0,98% ao ano, já incluída a taxa de gestão. Eventuais veículos locais a serem criados no país terão esta taxa como piso.