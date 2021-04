Onde investir? Multimercados ganham preferência e captam R$ 100 bi

A busca por maior risco também impactou positivamente a captação dos fundos de , mesmo em um ano de forte volatilidade nas bolsas de valores devido à pandemia do novo coronavírus. Em 2020, a captação líquida da categoria foi de 69,380 bilhões de reais, o que representou o quarto ano consecutivo de captação positiva. A quantia levantada por fundos de ações só foi menor que a do ano passado, quando o saldo foi de 88,504 bilhões de reais.

Assim como nos multimercados, os fundos de ações voltados para investimentos no exterior tiveram a segunda maior captação entre as subclasses, com 10,564 bilhões de reais; somente em dezembro, eles levantaram 1,084 bilhão de reais, superando a captação de 918,5 milhões de reais dos fundos de classificação livre.

Rentabilidade explica

Parte do crescimento de fundos que investem no exterior, que ganharam notoriedade no ano passado, deriva da procura por , cada vez mais difundida entre investidores. O forte desempenho desse investimento em 2020 também explica a demanda elevada, ainda que parte dos ganhos tenha sido impulsionada pela desvalorização do real.

Segundo dados da consultoria Economatica, no ano passado inteiro, os fundos de investimentos no exterior tiveram a melhor performance entre aqueles dedicados a ações e a renda fixa, com a mediana da rentabilidade em 20,49% e 9,35%, respectivamente. Na classe de multimercados, a mediana da rentabilidade dos fundos de investimentos no exterior foi de 5,39%, somente atrás dos multimercados trading, que alcançaram 6,64%.

Entre os fundos de classificação livre, os de ações tiveram o melhor desempenho, com a mediana da rentabilidade em 4,38%, enquanto os multimercados ficaram na segunda colocação com 4,23%. Fundos de rend crédito livre tiveram a mediana da rentabilidade em 3,24%.

Saldo total

A indústria de fundos fechou o ano de 2020 com captação líquida total de 156,369 bilhões de reais. Entre todas as categorias, somente os fundos de direitos creditórios e os de renda fixa fecharam com captação negativa, de 17,134 bilhões de reais e 41,220 bilhões de reais, respectivamente. O resgate líquido dos fundos de renda fixa, no entanto, foi menor do que os 56,920 bilhões de reais registrados em 2019.