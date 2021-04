GameStop recua após plano de vender 3,5 milhões de ações

As da GameStop recuavam nas negociações pré-mercado nesta segunda-feira, depois que a varejista de videogames disse que pode vender até 3,5 milhões de ações, enquanto tenta tirar proveito do aumento das cotações após um frenesi conduzido pelo Reddit.

A venda de ações renderia à empresa mais de 670 milhões de dólares ao de fechamento de quinta-feira de 191,45 dólares. Os papéis subiram mais de 900% neste ano e chegaram a bater 482,95 dólares, com os operadores de varejo apostando contra hedge funds de Wall Street que haviam vendido as ações.

A GameStop disse que usaria os recursos da oferta de ações para acelerar a mudança em seu modelo de negócios para o e-commerce, um plano que está sendo liderado pelo principal acionista e membro do conselho, Ryan Cohen.

A empresa disse que protocolou o prospecto de oferta de ações no mercado junto à Securities and Exchange Commission (SEC, regulador do mercado de capitais dos EUA).

As ações caíam 13%, para 166 dólares no pré-mercado.

Separadamente, a GameStop disse que as vendas globais para o período de nove semanas encerrado em 4 de abril aumentaram cerca de 11%.