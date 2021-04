Goldman Sachs aponta 39 ações como potenciais bolhas no mercado

O tema da bolha de preços entrou de vez no noticiário e nos relatórios de bancos e corretoras do mercado financeiro. Desta vez, foi o Goldman Sachs que preparou um relatório em que aponta 39 em bolsas americanas que estão com múltiplos tão elevados e acima da média histórica que demandam uma atenção redobrada dos investidores.

"Partes do mercado demonstraram recentemente um comportamento do investidor consistente com bolhas", disse o estrategista-chefe do Goldman Sachs para ações nos Estados Unidos, David Kostin, em entrevista à CBNC.

O documento do banco de investimentos toma como base o múltiplo EV-to-sales (a relação entre o enterprise value, o valor da firma, e as vendas) de companhias listadas e aponta 39 ações que apresentam um indicador acima de 20 vezes. É um número de referência que, segundo Kostin, pode ser interpretado da seguinte forma: dificilmente investidores que estejam com esses papéis vão conseguir o retorno que desejam.

Na média das empresas que compõem o S&P 500, esse múltiplo é de 4 vezes.

"Desde 1985, ações de empresas com múltiplos EV-to-sales acima de 20 vezes conseguiram entregar um retorno de -1% nos 12 meses subsequentes, abaixo da média de ganho de 6% de todas as ações", afirmou Kostin ao Yahoo!Finance. Não significa, por outro lado, que os papéis correm necessariamente o risco de perdas elevadas à frente.

Não há nenhuma big tech entre as 39 ações listadas pelo Goldman, ou seja, companhias como Apple, Amazon ou Facebook. A Tesla, companhia que mais se valorizou em 2020, com alta superior a 700%, tampouco entrou na seleção.

Mas há empresas de tecnologia que entraram no hype de investidores no último ano, incluindo algumas novatas que abriram o capital (por meio de IPOs).