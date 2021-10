Google lança roteador no Brasil, UE quer mudar Brexit e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta quinta-feira (14) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Prévias das construtoras, aquisição da Hapvida e o que mais move o mercado

Bolsas internacionais avançam na esteira de otimismo com agenda de balanços nos EUA

Google lança roteador Wifi no Brasil e amplia portfólio no país

Roteador de tecnologia mesh é o mais vendido nos Estados Unidos e chega ao Brasil a partir de 999 reais

União Europeia propõe mudar acordo do Brexit antes de novas negociações

Plano prevê cortar até 50% dos controles alfandegários na Irlanda do Norte e até 80% dos controles sanitários sobre as importações de alimentos

Guedes quer usar da Petrobras para distribuir recursos a vulneráveis

Em entrevista coletiva em Washington, Guedes disse que não faz sentido o país ficar mais rico e os brasileiros, mais pobres

Carnaval seguro no Rio exige cobertura vacinal de 80%, diz relatório

No relatório, os pesquisadores definiram outros indicadores para a capital do Rio de Janeiro

O Canadá apostou no turismo da maconha, mas a onda não pegou

Uma legislação de 2019 permitiu a venda de terras para plantação de cannabis, mas as regras são complicadas demais para muitos empreendedores

Após decidir unificar produção, Honda abre programa de demissões

Montadora abriu um programa de demissão voluntária nas fábricas de Sumaré e Itirapina, no interior de São Paulo, que empregam cerca de 3 mil funcionários

Estas são as maiores dificuldades que um líder deve enfrentar

Você está pronto para todos os desafios da liderança? Confira as maiores dificuldades dos novos líderes e como superá-las

Mercado bilionário de ‘beleza limpa’ enfrenta problemas de identidade

De acordo com um relatório de julho do NPD Group, cerca de 68% dos consumidores disseram que estão procurando marcas de cuidados com a pele que destacam ingredientes “limpos”

Pare de nos ‘vencedores’

Olhar para as janelas de rentabilidade passada e ordenar os fundos por rendimento para tentar atestar a sua qualidade é uma das maiores armadilhas do mercado

Os bastidores do Facebook após denúncias de ex-funcionária

Depois que Frances Haugen depôs no Congresso dos EUA e estimulou uma conversa sobre regularização das redes sociais, Mark Zuckerberg e outros executivos da empresa estão realizando reuniões de emergência e enviando memorandos sobre como falar sobre o escândalo numa tentativa de controlar a narrativa

Trabalhadores nascidos em agosto podem sacar auxílio emergencial

O dinheiro foi depositado nas contas poupança digitais da Caixa Econômica Federal em 29 de setembro

Política e mundo

Pacheco: ICMS de combustíveis terá atenção do Senado se for 'caminho bom'

A Câmara aprovou na noite desta quarta-feira, 13, uma proposta que altera a cobrança de ICMS sobre combustíveis

Brasil deve reforçar cooperação com China em inovação, dizem especialistas

Segundo documento que será divulgado nesta quinta-feira, Brasil pode se beneficiar de projetos chineses para melhorar o meio ambiente

CMO discute divisão das emendas de bancada para o Orçamento de 2022

Comissão aprovou uma instrução normativa para que as emendas de bancada sejam divididas de forma igualitária entre os estados, mas regra ainda gera divergências

Venda de ingresso para os desfiles das escolas de samba do Rio começa hoje

As vendas para arquibancadas especiais, turísticas e cadeiras individuais serão totalmente online, com valores a partir de R$ 160

Artigo 6º do Acordo de Paris: o que está em jogo para futuro da humanidade

A revisão e as definições a partir do Artigo 6º do Acordo de Paris é um dos temas centrais da Conferência das Partes, a COP26, que busca frear o aquecimento global e definir ações para governos e empresas

56% das mulheres do agro ganham menos que os homens, diz pesquisa

Levantamento, realizado pela Agroligadas e Corteva, também aponta menor facilidade de acesso ao crédito por conta da desigualdade de gênero, mas autonomia de decisão vem crescendo

Ataque com arco e flecha deixa 5 mortos na Noruega

O homem suspeito de executar o ataque com arco e flechas que deixou cinco mortos em Kongsberg, é um dinamarquês convertido ao Islã, informaram os investigadores

Inflação industrial na China tem alta recorde em 25 anos

O Índice de Preços ao Produtor subiu 10,7% em ritmo anual em setembro

Comitiva brasileira em Dubai terá 69 pessoas e pode custar até R$ 3,6 mi

Caravana para promover o turismo levou pessoas de nove ministérios e da Vice-Presidência para feira de negócios nos Emirados Árabes. Assembleia da ONU teve comitiva com 24 pessoas a menos

La Palma registra terremoto de 4,5 graus — o maior até agora

Três dos 60 terremotos registrados foram sentidos pela população na ilha de La Palma, na Espanha

Enquanto você desligou…

Torcida liberada: 5 comodidades tecnológicas para ir aos estádios

Tecnologias possibilitam maiores comodidades e segurança para os torcedores nas arenas brasileiras

Guaraná Antarctica lança seis sabores escolhidos por consumidores

Ação de Guaraná Antarctica faz parte da celebração de 100 anos da marca; refrigerantes serão vendidos em edição limitada

Coreia do Norte se pronuncia sobre série sul-coreana Round 6

A série é um dos maiores sucessos recentes exibidos pela Netflix

Objeto misterioso no espaço emite sinais 'estranhos' e intriga cientistas

Segundo o estudo, os sinais piscam e apagam, ficando 100 vezes mais claro e mais escuro com o tempo. As descobertas foram publicadas na terça-feira, 12, na revista cientifica The Astrophysical Journal

Agenda

No Brasil, são liberados os dados do setor de serviços no mês de agosto.

Frase do dia

“Um dia é preciso parar de sonhar, tirar os planos da gaveta e, de algum modo, começar” -- Amyr Klink.

