Guedes fala em volta de auxílio para 32 mi; Saúde negocia compra de 18 mi de doses e tudo para ler hoje

Guedes diz que auxílio emergencial pode voltar para metade dos beneficiários

Segundo o ministro, a extensão do auxílio seria mais “focalizada” e atenderia 32 milhões de brasileiros, pouco menos da metade dos 67,9 milhões de pessoas que receberam o benefício em 2020

Saúde se reúne hoje para discutir compra de 18 milhões de doses de Sputnik V e Covaxin

A previsão é de negociar com os laboratórios russo e indiano 18 milhões de doses das duas vacinas contra covid-19 para serem entregues ainda este mês

Bolsonaro convoca reunião para discutir dos combustíveis

O presidente convocou ministros e o presidente da Petrobras para discutir a política dos combustíveis e defendeu previsibilidade nos preços

Como a alta da vai impactar os ?

A iminente alta dos juros básicos ampliará a atratividade de aplicações em , o que exigirá do investidor a reavaliação dos ativos da carteira

No radar: desemprego americano, estreias na B3 e o que mais move o mercado

Bolsas estrangeiras avançam antes de payroll; janela de IPOs segue aquecida, com mais duas empresas precificando oferta

Butantan negocia compra de mais 20 milhões de doses da Coronavac, diz Doria

Além das 100 milhões já acordadas para entrega até setembro, o Butantan está negociando a importação de mais 20 milhões de doses com o laboratório chinês Sinovac

Cidade de SP começa nesta sexta vacinação de idosos com 90 anos ou mais

Originalmente, o começo da campanha para este público-alvo estava prevista para a próxima segunda-feira, dia 8; a previsão é vacinar cerca de 32 mil idosos nessa faixa etária

Senado aprova MP que evita aumento de tarifas de energia elétrica

O texto destina recursos à Conta de Desenvolvimento Energético para redução da tarifa de energia elétrica aos consumidores até 31 de dezembro de 2025

Senado aprova MP que facilita compra de vacina russa Sputnik V

Anvisa terá até cinco dias para autorizar uso emergencial de imunizantes que já tenham sido aprovados por agências estrangeiras, como a da Rússia

Pioneira no tratamento do coronavírus, Regeneron divulga balanço nesta sexta

Farmacêutica americana divulga hoje resultados do quarto trimestre de 2020, período em que obteve autorização para uso emergencial do medicamento próprio para o tratamento da covid-19

Política e mundo

Eleições no Equador: 16 candidatos tentam romper a falta de confiança da população

Com a economia debilitada, desemprego em alta e poucas oportunidades, equatorianos vão às urnas no domingo para escolha de novo presidente

Biden aceitará mais refugiados nos EUA após anos de restrições de Trump

O presidente dos Estados Unidos prometeu restaurar o papel histórico dos Estados Unidos como um país que recebe refugiados de toda parte do mundo

Biden pede a militares de Mianmar para “renunciarem ao poder que confiscaram”

As declarações de Biden vieram logo após a Casa Branca anunciar que estava considerando "sanções específicas" contra os militares responsáveis pelo golpe

PGR abre apuração preliminar sobre atuação de Bolsonaro na pandemia

Chefe do MPF vem sofrendo pressão para investigar a responsabilidade das autoridades do governo federal durante a pandemia, que já levou à morte de mais de 220 mil brasileiros

Enquanto você desligou…

Qual o momento certo para vender uma ação com ?

Queda de 8% do em dado período em janeiro traz a dúvida a investidores; decisão depende de critérios que variam de acordo com os objetivos do investimento

Os 5 melhores filmes e séries para maratonar neste fim de semana

De "Cidade invisível", série da Netflix sobre o folclore brasileiro, até "Life In A Year", filme protagonizado por Jaden Smith: confira a seleção

Oi e fundo do BTG Pactual começam a negociar sociedade em rede de fibra

Empresa e fundo assinam contrato de exclusividade para negociar ativo de R$ 20 bilhões

Vale: o que acordo de R$ 37,7 bi por Brumadinho diz sobre a mineradora?

O valor bilionário do acordo da empresa com o estado de MG contempla projetos de reparação socioeconômica e socioambiental após acidente que matou 272 pessoas

aperta e Livraria Cultura fecha três de suas maiores lojas; agora restam sete

Em recuperação judicial, rede de Pedro Herz suspendeu, em definitivo, as operações nos shoppings Bourbon e Villa-Lobos, em São Paulo, e no Shopping Curitiba

Caio, Lumena, Karol Conká: quais BBBs mais ganharam e perderam seguidores

Dos mais falados no Twitter até os que mais perderam e ganharam seguidores no Instagram. Confira esta análise do BBB em números

Votorantim abre vagas para recém-formados com salário de R$ 6 mil

Todo o processo de seleção será online e o início do trabalho será em home office

Comércio eletrônico gasta 8% do faturamento com papel, diz Fecomercio

No primeiro semestre do ano passado, setor precisou imprimir 1,6 bilhão de documentos, segundo levantamento feito pela entidade

Agenda

Nesta sexta-feira (5), será publicado um dos principais indicadores da economia nos EUA, a taxa de desemprego no país, que mede a porcentagem da força de trabalho total que está desempregada.

No Brasil, será divulgado o Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI), calculado pela Fundação Getulio Vargas (FGV). O índice é um indicador do movimento de preços, servindo como termômetro de inflação no país.

Frase do dia

