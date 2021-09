Mercados

Hapvida vence disputa com SulAmérica e fecha compra da HB Saúde

PUBLICADO EM: 24.9.21 | 9H37 ATUALIZAÇÃO: 24.9.21 | 9H41

Proposta da operadora fundada no Ceará recebe a aprovação de 59% dos acionistas da empresa de São José do Rio Preto, no interior paulista