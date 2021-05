Ibovespa acelera alta puxado por Vale; GetNinjas estreia em queda

O descola do pessimismo do mercado internacional e sobe nesta segunda-feira, 17, sendo puxado pela valorização das da Vale (VALE3), que têm a maior participação entre os mais de 80 componentes do índice. Às 16h05, o Ibovespa subia 0,87% para 122.945 pontos.

O clima nos mercados, porém, é de cautela, com os temores sobre a inflação americana como pano de fundo das negociações. A forte recuperação apresentada pelos índice de ações internacionais no fim da última semana também desencoraja um movimento de alta mais expressivo neste pregão.

Principal indicador das expectativas de inflação nos Estados Unidos, o rendimento dos títulos americanos de 10 anos voltou a subir nesta segunda, após ter apresentado leves quedas mais cedo. Com isso, investidores temem que o Federal Reserve (Fed, banco central americano) tenha que elevar a taxa de juros antes do esperado.

Negativa para ativos de , a alta de juros deve ter impactos ainda mais significativos sobre empresas de tecnologia, que, de modo geral, são mais dependentes de financiamento para bancar seus projetos de crescimento. Com maior concentração de empresas de tecnologia, o índice Nasdaq volta a ter o pior desempenho do mercado americano nesta segunda, caindo cerca de 0,6%.

É nesse cenário que estreiam as ações da GetNinjas (NINJ3), a maior plataforma online de serviços do Brasil. Em seu primeiro dia de negociação, as ações da companhia caem mais de 2%, após ter tocado 6% de queda no início do pregão. Antes mesmo de sua oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês), investidores já tinham pedido desconto em relação aos valores da faixa indicativa, que ia de 24,99 a 33,50 reais. O papel saiu por 20 reais, com a empresa levantando 554 milhões de reais -- 20% abaixo do mínimo esperado.

Entre os componentes do Ibovespa, outras ações ligadas ao comércio digital, como as da Magazine Luiza (MGLU3) e Via Varejo (VVAR3), são negociadas em queda. A B2W (BTOW3), inclusive, lidera as quedas do índice em variação, recuando 1,79%. Fora do Ibovespa, os papéis da empresa de cupons de desconto Méliuz (CASH3) caem quase 5%, após ter apresentado queda de em balanço do primeiro trimestre.

Já em pontuação, a maior pressão negativa do Ibovespa vem dos bancos, com Itaú (ITUB4) e Bradesco (BBDC3) caindo mais de 1%.

O que alivia o tom da brasileira é a nova alta do minério de ferro na China, que impulsiona as ações da Vale e de siderúrgicas. Enquanto a mineradora sobe cerca de 2,5%, CSN (CSNA3), Gerdau (GGBR4) e Usiminas (USIM3) avançam de 1 a 3%. Com a segunda maior participação no Ibovespa, os papéis da Petrobras (PETR3;PETR4) também fazem sua parte para impulsionar o índice, subindo 1,05% e 1,29%.

As maiores altas, no entanto, ficam com JHSF (JHSF3) e Braskem (BRKM5) que avançam 5,15% e 3,76%, respectivamente. “O setor de construção civil apanhou bastante nos últimos meses e tem se recuperado no pregão de hoje. É um fluxo muito pontual”, avalia Lucas Carvalho, analista da Toro Investimentos. Outros papéis do setor, como Cyrela (CYRE3) e Eztec (EZTC3) também avançam.