Ibovespa recua e perde os 130 mil pressionado por ações de commodities

O recua nesta segunda-feira, 7, pressionado pelas da Vale (VALE3) e da Petrobras (PETR3), que têm a maior participação no índice e são negociadas em queda. Às 11h50, o Ibovespa caía 0,19% para 129.933 pontos.

A desvalorização da mineradora ocorre após o minério de ferro fechar em queda na de Dalian, após dados da balança comercial da China, divulgados nesta madrugada, saírem abaixo das expectativas. Em maio, as exportações cresceram 27,9% na comparação anual, contra estimativas de 32,1% de alta. Já as importações aumentaram 51,1% frente ao crescimento esperado de 51,5%.

"Quando olha no detalhe a balança comercial, percebe-se que a China está importando menos minério de ferro. Isso ao longo do tempo pode pesar um pouco nas commodities", diz Jefferson Laatus, estrategista-chefe e sócio-proprietário do Grupo Laatus.

Junto com as ações da Vale, siderúrgicas, que também se prejudicam com a desvalorização do minério de ferro, são negociadas em baixa na bolsa.

Já as ações da Petrobras acompanham a queda do petróleo no mercado internacional, sendo negociadas com desvalorização de pouco mais de 1%. Do mesmo setor, os papéis da PetroRio (PRIO3) caem mais de 3% e lideram as perdas do Ibovespa.

Por outro lado, as ações da Azul (AZUL4) disparam 6,6%, com investidores otimistas com a possível aquisição da Latam. Em fato relevante recente, a direção da Azul já havia sinalizado o objetivo de se tornar uma das líderes do processo de consolidação do setor.

Dados de tráfego divulgados pela GOL (GOLL4) também contribuem com o otimismo de investidores sobre o setor. Referente ao mês de maio, a companhia registrou aumento de 401% no número de decolagens em relação ao mesmo período do ano passado. A taxa de ocupação dos voos cresceu 13,3 ponto percentual para 88%. Também entre as maiores altas da sessão, a GOL avança 4,4%.

Passando por processo de reincorporação de sua subsidiária Smiles (SMLS3), a GOL também informou na última noite de sexta-feira,4, que espera ganhos de sinergia de 400 milhões de reais por ano.