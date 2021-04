Ibovespa salta 2% e retoma os 116 mil pontos com Powell; dólar cai 0,6%

No Brasil, o mercado espera ainda pela decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) após o fechamento do pregão.

A junção das duas importantes decisões em um único dia é conhecida no mercado como “Super Quarta”.

Mais cedo, o Ibovespa também refletia algumas notícias positivas no campo da vacinação. O Instituto Butantã entregou hoje outras 2 milhões de doses da Coronavac e o governador de São Paulo, João Doria, anunciou um conjunto de medidas para recuperar a economia do estado, como a redução de impostos e maior disponibilidade de crédito aos microempresários.

“É um fator positivo em meio ao crescente e preocupante dados de aumento de casos e óbitos na pandemia da Covid-19, e internações apontando para um colapso no Brasil. Fica claro que para aumentar as restrições e isolamento das pessoas o governo precisa dar o maior suporte possível para as pessoas e empresas”, afirma Regis Chinchila, analista da Terra Investimentos.

Ontem o Brasil bateu um novo recorde e registrou o maior número de mortes em 24h: 2.841. Segundo a Fiocruz, 24 Estados e o Distrito Federal têm taxas de ocupação dos leitos de UTI para a covid-19 no Sistema Único de Saúde (SUS) iguais ou superiores a 80%.

Com a melhora do humor do mercado, só nove das 82 do Ibovespa fecharam em queda hoje. Lideraram as perdas os papéis da Hapvida (HAPV3), NotreDame Intermédica (GNDI3), que reportou resultado do quarto trimestre, e Eneva (ENEV3), com baixas de 2,39%, 1,43% e 0,95%, respectivamente.

Segundo analistas da Ativa Investimentos, as ações de Intermédica sofrem após divulgação de resultados por conta de uma visão do mercado de que está ocorrendo uma maior dependência de crescimento via aquisições da empresa do que de forma orgânica – sem adição de capital.

"Olhando para a queda de Hapvida, podemos observar que por conta de um aumento na sinistralidade nos resultados de Intermédica, o mercado pode estar precificando que esse problema também deverá estar presente nos resultados de Hapvida, que serão reportados no dia 19 de março", comentaram.

Do outro lado, as maiores altas ficaram com SulAmérica (SULA11), JHSF (JHSF3) e Cosan (CSAN3), com ganhos de 9,87%, 7,62% e 7,37%.

Projeções para decisão do Copom

Por aqui, a elevação da taxa básica de juros, a , já é dada como certa pelo mercado diante do aumento das expectativas de inflação e da desvalorização cambial.

O consenso dos analistas para a Selic aposta em um aumento de 0,50 ponto percentual, elevando a taxa de juros para 2,5% ao ano. Existem, porém, algumas projeções para taxas ainda mais agressivas até 2,75% ao ano.