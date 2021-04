Ibovespa cai e volta aos 121 mil pontos com realização e cautela nos EUA

O perdeu a marca dos 122.000 pontos nos últimos minutos do pregão desta quarta-feira, 13, com os investidores realizando lucros após altas recordes da última semana. Blue chips como Petrobras (PETR3; PETR4), Vale (VALE3) e grandes bancos pressionam o índice negativamente. O Ibovespa fechou em queda de 1,67%, aos 121.933 pontos.

O dia foi também de vencimento de contratos de Ibovespa futuro, o que levou investidores a optar por embolsar ganhos diante de riscos ligados ao cenário fiscal brasileiro. O processo de impeachment do presidente dos Estados Unidos Donald Trump também impôs doses de cautela nos mercados.

A votação sobre o possível afastamento de Trump teve início hoje na Câmara dos Deputados, mas pode ficar parada no Senado. Isso porque o líder da maioria na Casa, o republicano Mitch McConnell, disse ao principal democrata da Senado, Chuck Schumer, que não está disposto a convocar uma sessão de emergência para considerar a remoção de Trump do cargo após a provável aprovação do impeachment na Câmara.

"Trump já vai deixar o cargo na semana que vem, então o impeachment não muda nada. Ainda assim, é algo traumático. Ele foi o candidato derrotado com o maior número de votos da história dos Estados Unidos, então isso poderia incitar uma instabilidade ainda maior", comenta Rodrigo Franchini, sócio da Monte Bravo.

A Câmara, controlada pelos democratas, tenta aprovar nesta quarta-feira o impeachment do presidente por sua participação no cerco ao Capitólio dos Estados Unidos na semana passada, quando apoiadores de Trump violaram a segurança do prédio, forçaram a fuga de parlamentares e deixaram cinco mortos em seu rastro, incluindo um policial.

"O mercado tem medo de o impeachment de Trump gerar uma revolta de apoiadores", acrescenta Jefferson Laatus, estrategista-chefe do Grupo Laatus.

Já para o cenário interno, o estrategista também destaca que a com grande peso no Ibovespa tiveram bastante espaço para realização no pregão de hoje, em especial empresas atreladas à commodities como Petrobras (PETR3; PETR4) e Vale (VALE3).

A petroleira foi impactada pela queda no do petróleo. A commoditie recuou por preocupações de que o avanço da pandemia em todo o mundo afete a demanda global por combustíveis. A mineradora enfrente situação parecida: o aumento de casos de Covid-19 na China faz com que os investidores temam uma diminuição da demanda do país por minério de ferro.

No pregão de hoje, as ações da Petrobras recuaram mais de 4,2%, enquanto as perdas da Vale ficaram em 2,84%. Ações dos grandes bancos, também com participação relevante no Ibovespa, são negociadas em queda e ajudam a dar o tom negativo. Confira os principais destaques de ações em detalhes aqui.