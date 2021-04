Ibovespa cai mais de 3% e volta aos 115 mil pontos com especulação no exterior

O registrou em forte queda nesta sexta-feira, 29, com incertezas com as recentes especulações envolvendo pessoas físicas no mercado americano e com a possibilidade de haver greve de caminhoneiros no início da próxima semana no Brasil. Ritmo de vacinação contra a Covid-19 e eleições para a presidência do Senado e da Câmara também contribuíram para o tom pessimista.

O principal índice da brasileira encerrou o dia com perdas de 3,21% e recuou para 115.067 pontos. No acumulado da semana, a queda é de 1,97%. O tombo é maior quando considerado todo o mês de janeiro, que registrou perdas de 3,32%. Esta é a primeira queda mensal do Ibovespa desde o rali iniciado em novembro com a eleição de Joe Biden e o início da aprovação de vacinas contra a Covid-19.

No exterior, dados decepcionantes da vacina da Johnson & Johnson também pioraram o sentimento dos mercados. A nova vacina tem uma eficácia de 66% com apenas uma dose, mas apresentou uma variação nos locais em que foi testada. Nos Estados Unidos, ela teve 72% de eficácia, 66% na América Latina e 57% na África do Sul – o que pode indicar que o imunizante não funciona tão bem contra as novas variantes.

Ainda assim, a principal preocupação dos mercados continuou em torno da especulação em torno das de Gamestop e outros papéis incentivados pelos investidores de varejo. O Dow Jones caiu 2,03% e S&P500 registrou perdas de 1,93%. A bolsa de tecnologia Nasdaq teve perdas de 2%.

No mercado americano, ações da Gamestop e AMC voltaram a disparar na Bolsa de Nova York (NYSE, na sigla em inglês), após fortes perdas no último pregão, quando a de varejo Robinhood bloqueou temporariamente operações de compra envolvendo esses ativos.

No ano, a alta da Gamestop chegou a se aproximar de 2.000%, enquanto a da AMC a superar 800%. A forte valorização é motivada por pequenos investidores que buscam fazer com que fundos com posições vendidas tenham que fundos com posições vendidas tenham que fechar a operação, comprando os papéis por preços muito mais altos.

Houve também especulação sobre o da prata. O metal engatou novo rali e encerrou o dia em alta de 2,2%, a 26,95 dólares por onça -- ganho de 11,3% entre a mínima de quinta e máxima desta sexta. Na véspera, começaram a circular no Reddit mensagens solicitando a investidores de varejo que acumulem posições no mercado para puxar os preços para cima.