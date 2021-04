Ibovespa chega aos 118 mil pontos com expectativa de estímulos e vitória de Lira

Na bolsa, as ações do Itaú (ITUB4) caíram 2,13%, após a divulgação do resultado do quarto trimestre. No balanço, a empresa registrou recorrente de 5,4 bilhões de reais, 26% abaixo do registrado no mesmo período de 2019. No ano, o lucro líquido do banco ficou em 15,1 bilhões de reais, 45,8% abaixo dos 27,8 bilhões de reais de 2019.

Após a divulgação do resultado, analistas da Exame Research reiteraram a recomendação de venda nos papéis. Entre os riscos elencados pela equipe da casa, foram apontados o de inadimplência ser mais alta “dado os efeitos das renegociações da carteira [de crédito]” e a regulamentação do open banking gerar maior concorrência com fintechs.

Bolsas internacionais

Os índices de ações dos Estados Unidos também subiam nesta terça-feira, repercutindo progressos para aprovação de um pacote de recuperação para a economia. Os três principais índices americanos encerraram o pregão em terreno positivo. O Dow Jones avançou 1,58%, para 30.688 pontos, e o S&P500 teve ganhos de 1,39% e atingiu os 3.826 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq subiu 1,56% para 13.612 pontos.

Os investidores também antecipam fortes balanços das gigantes de tecnologia Amazon e Alphabet, -- controladora do Google -- que divulgam seus números do quarto trimestre após o fechamento do mercado. O temor com o fenômeno GameStop também diminui conforme as ações perdem valor de mercado. Os papéis da varejista de games sofreram queda de quase 60% nesta terça-feira.

Na Europa, os índices também repercutiram a esperança de estímulos e redução com temores especulativos. As principais bolsas da região fecharam em alta, e o índice pan-europeu STOXX600 encerrou o dia com avanço de 1,29%, aos 405 pontos.

Câmbio

O tom positivo também dita os negócios no mercado de câmbio, com investidores desmontando posições defensivas em dólar e levando a moeda americana a se depreciar contra as principais divisas emergentes. No Brasil, o dólar teve o segundo pregão de queda, após subir 5,51% em janeiro. A divisa americana recuou 1,74% e encerrou o dia negociada a 5,354 reais.

"O desempenho do real foi o melhor entre as 16 principais moedas globais em função da expectativa pelo andamento das reformas no Brasil aliada ao movimento global de apetite ao risco", avalia Lucas Carvalho, analista da Toro Investimentos.