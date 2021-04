Ibovespa dispara quase 3% e quebra recorde acima dos 122 mil pontos

No cenário local, o resultado da eficácia da vacina CoronaVac, de 78%, repercutiu positivamente na bolsa, impulsionando ações de varejo e shoppings centers. Porém, foram os papéis de companhias de commodities que figuram entre as maiores altas do Ibovespa, com o setor de siderurgia e papel e celulose. Na ponta do índice, as ações de Suzano e Bradespar subiram mais de 8%. A mineradora Vale também atingiu sua maior cotação, e encerrou o dia negociada a 102,32 reais. Confira os principais destaques de ações em detalhes aqui.

Apesar tom positivo das bolsas, no câmbio o ritmo é outro, com o índice Dxy, que mede a variação do dólar contra moedas desenvolvidas, sendo impulsionado pela desvalorização do euro, após a moeda subir por três pregões consecutivos. O dólar também se fortalece contra divisas emergentes. No Brasil, a moeda segue o cenário internacional e registrou sua quarta alta em cinco pregões.

"Essa alta do dólar faz parte do clima de tensão que vimos ontem nos Estados Unidos. Ainda que o dia esteja mais calmo, investidores estão montando alguma posição defensiva em dólar. Existe também um risco doméstico com a disputa política no plano de vacinação e a incerteza no campo fiscal", afirma Messem. A divisa americana encerrou o dia com valorização de 1,82%, negociada a 5,39 reais. É a maior valorização percentual diária desde 23 de setembro (+2,18%) e o maior patamar de encerramento desde 23 de novembro (5,4353 reais).