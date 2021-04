Ibovespa em nível recorde? Depende da análise. E isso abre espaço para subir mais

O Ibovespa em diferentes ângulos

Cada versão do índice corresponde a um tipo diferente de análise sobre o desempenho da bolsa. A versão mais usual é a pontuação nominal do Ibovespa, que considera o índice em reais, sem correção pela inflação. Este é hoje o principal termômetro do mercado brasileiro: está no pregão eletrônico da bolsa, nos home brokers de todos os investidores, e é a medida a partir da qual são definidas estratégias de investimentos por aqui.

No entanto também é possível olhar para o Ibovespa com outras lentes. A mais conhecida delas é a versão dolarizada, que ajusta o do índice de acordo com a cotação do dólar, moeda de referência para a economia global. Os analistas que utilizam essa tática tentam captar a visão que o investidor estrangeiro tem do índice ao observar a bolsa brasileira de fora.

Sob essa perspectiva, a bolsa brasileira fica mais barata vista do exterior porque o real está mais desvalorizado em relação ao dólar. “Como a moeda americana se valorizou no ano passado frente ao real, o Ibovespa dolarizado ainda não atingiu suas máximas. Ainda assim, o índice em dólar tem muito espaço para avançar em 2021 porque o fluxo de capital estrangeiro deve continuar forte. É uma oportunidade para a bolsa brasileira continuar em alta e renovar a máxima em moeda americana”, afirma Paulo Duarte, sócio da Valor Investimentos.

Existem, porém, ressalvas sobre essa avaliação. “Nenhum investidor estrangeiro no mundo olha para o Ibovespa dolarizado. Essa perspectiva só faz sentido para empresas cujo caixa é gerado em dólar, como as exportadoras Vale e Suzano. O que acontece é que, em um cenário de dólar mais fraco, as commodities se valorizam e ocorre um fluxo de capital para mercados emergentes. É isso que traz o investidor estrangeiro para a bolsa”, avalia Roberto Attuch, fundador e CEO da Ohmresearch.

Também não há consenso sobre a análise do Ibovespa corrigido pela inflação, a menos comum entre as três formas de analisar o índice. Duarte, por exemplo, acredita que essa não é uma boa forma de análise. “Os dividendos pag ompanhias do Ibovespa protegem o capital do acionista da inflação. Considerando o dividendo médio pago pelas empresas do índice, o ajuste seria quase igual ao do IPCA [índice base para cálculo da inflação no Brasil]”, afirma.

Porém não são todas as empresas do índice que pagam dividendos. Com esse argumento, alguns analistas defendem que a inflação do período fez alguns investidores saírem perdendo. "Quem comprou Ibovespa na máxima em 2008 e vê seu investimento voltar ao patamar de recorde nominal apenas após 13 anos não deve estar satisfeito. É um período muito longo quando olhamos retornos, especialmente no Brasil, onde as taxas de juros, de inflação e retornos de ativos em geral são elevados", pontua Evandro Buccini, diretor de renda fixa e m os da gestora Rio Bravo Investimentos.

Vale lembrar que as máximas também não refletem o que de fato acontece dentro do índice, a não ser que seja observada sua composição. Hoje, as empresas que mais pesam no Ibovespa são Vale (VALE3), Petrobras (PETR3; PETR4) e os grandes bancos, como Itaú Unibanco (ITUB4) e Bradesco (BBFC4), as chamadas blue chips. Essas ações, que perderam muito terreno durante os meses mais críticos da pandemia, estão mostrando forte recuperação no rali iniciado em novembro passado, o que ajuda a explicar o avanço do índice.

Para 2021, no entanto, ainda restam questões internas a serem resolvidas. Caso as esperanças do mercado se concretizem, o cenário fiscal do Brasil ficará controlado ao longo do ano, e a taxa Selic continua níveis historicamente baixos, ainda que suba para a casa dos 4% ao ano. A bolsa ficaria livre para tirar proveito dos ventos favoráveis do exterior e renovar recordes -- desde os já alcançados até os que ainda estão por ser vencidos.