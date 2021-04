Ibovespa encosta em recorde histórico com impulso da Petrobras e fecha em alta

A variação nos preços do petróleo também afetou o câmbio. "Se o do petróleo dispara, o dólar cai porque os Estados Unidos são um país importador da commodity. Como resultado do movimento, as moedas do mundo inteiro se valorizaram frente ao dólar. O real fechou quase no zero a zero, mas isso acontece porque o Brasil tem seus imbróglios políticos particulares, como a questão fiscal", avalia Spyer.

A divisa americana encerrou o dia negociada a 5,26 reais, em desvalorização de 0,14%. O dólar oscilou entre alta de 1,62% durante a manhã, para 5,3553 reais, e queda de 0,32%, a 5,2532 reais, pouco antes das 15h30. Na véspera, a moeda americana teve a maior alta frente ao real desde setembro, subindo 1,55%.

No cenário macroeconômico, os investidores passaram o dia aguardando a eleição no estado americano da Geórgia. O pleito decide se o Senado dos Estados Unidos ficará sob controle dos democratas ou dos republicanos, o que pode influenciar no bloqueio ou no avanço da agenda do presidente eleito Joe Biden, que é democrata.

Com duas vagas em jogo, os republicanos precisam de apenas uma vitória para garantir a maioria, enquanto os democratas precisam de uma dobradinha. Caso isso ocorra, o Partido Democrata ficará com a presidência e com as duas casas legislativas, o que abriria o caminho para o presidente Joe Biden implementar sua agenda política de forma ampla.

Embora uma "onda azul", que seria o domínio total do Partido Democrata, represente uma maior chance de estímulos fiscais mais robustos, o que tenderia a enfraquecer o dólar, investidores estão divididos sobre qual seria o efeito desse resultado para a bolsa. Isso porque também aumentaria a possibilidade de maiores regulamentações em setores específicos e até impostos mais altos sobre empresas.

"A manutenção do Senado republicano seria positiva para as bolsas, porque os democratas são historicamente gastadores. E com eles nas três casas, não teria contrapartida para sua política expansionista", diz Bruno Musa, sócio da Aqcua Investimentos.

À espera da votação, os principais índices americanos fecharam em alta após terem desabado mais de 1% na véspera. O Dow Jones subiu 0,44%, o S&P500 avançou 0,71% e o Nasdaq apresentou ganhos de 0,95%.

No radar dos investidores também estão as possibilidades de novas medidas de restrições para conter os avanços da pandemia. O Reino Unido decretou ontem o terceiro lockdown desde o início da pandemia e medidas semelhantes foram tomadas na Alemanha hoje. Como resultado, as bolsas europeias tiveram um dia de queda, com o índice pan-europeu STOXX600 encerrando o pregão em baixa de 0,19%. O FTSE, do Reino Unido, foi o único índice a apresentar bom desempenho. O índice londrino foi impulsionado pelas gigantes petrolíferas Royal Dutch Shell e BP, que se também se beneficiaram do avanço nos preços do petróleo.