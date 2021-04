Ibovespa fecha em alta após PEC Emergencial chegar inalterada à Câmara

No último pregão, quando foi anunciada a decisão do STF, o Ibovespa teve a segunda maior queda do ano e desabou 3,98%. Com o Lula elegível para a próxima eleição, parte do mercado espera maior polarização política e até uma guinada populista por parte do governo.

Na brasileira, as ações de exportadoras figuraram entre as maiores altas, com o dólar passando boa parte do dia nas máximas desde maio do ano passado. Entre os destaques estão Minerva (BEEF3), BRF (BRFS3) e Suzano (SUZB3), que subiram 6,14%, 5,98%, 4,27%.

Na lanterna do índice, estiveram as ações de Lojas Americanas (LAME4), B2W (BTOW3) e Via Varejo (VVAR3) que recuam 5,7%, 5,25% e 4,85% respectivamente, repercutindo um cenário de maior risco para as varejistas de ecommerce à medida que o mercado se aproxima de uma elevação da taxa na próxima semana. Muitos analistas projetam uma alta já para a próxima reunião do Copom (Comitê de Política Monetária) do Banco Central, marcada para os dias 16 e 17 de março.

Já a concorrente Magazine Luiza (MGLU3) avançou 1,26% na esteira dos bons resultados corporativos apresentados ontem.

As ações de CSN (CSNA3) também saíram prejudicadas no pregão desta terça-feira e recuaram 3,67%, em linha com a queda do minério de ferro na China. A desvalorização da commodity também pressionou os papéis da Vale (VALE3), que caíram 1%.

Dólar

O dólar à vista se afastou das máximas de quase 5,88 reais e fechou apenas em leve alta nesta terça-feira, 9, enquanto no mercado futuro a cotação caía mais de 1%

Na máxima do dia, o dólar passou de 5,86 reais, renovando a máxima desde maio do ano passado, quando se aproximou pela primeira vez dos 6 reais. O movimento de alta, no entanto, perdeu força, após a PEC chegar ao plenário da Câmara sem alterações.

No fechamento no mercado nesta terça-feira, o dólar subiu 0,24%, a 5,7927 reais, longe da máxima do dia (5,876 reais, alta de 1,68%). Na mínima, batida pouco depois das 14h30, a moeda caiu 0,17%, a 5,769 reais.