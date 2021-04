Ibovespa mantém estabilidade com ajuda de ações da Vale; Hering dispara

Após operar em alta pela maior parte da manhã desta segunda-feira, 26, o passou a oscilar próximo da estabilidade e encerrou o pregão próximo do zero a zero, acompanhando a cautela das bolsas de Nova York, antes da divulgação de alguns dos principais balanços do primeiro trimestre previstos para esta semana.

No mercado local, há grande espera para o balanço da Vale (VALE3), que será apresentado após o encerramento do pregão. Com a maior participação do Ibovespa, as da companhia subiram 0,54% e ajudaram a manter o índice no campo positivo. Na máxima desta manhã, os papéis bateram sua máxima histórica, sendo negociados por pouco mais de 110 reais.

Além da expectativa para o resultado, a forte valorização do minério de ferro, que subiu mais 3% na China e já é negociado acima de 190 dólares por tonelada em Qingdao, contribui para a apreciação da mineradora.

"O do minério deve se manter acima dos 100 dólares até 2023, gerando um cenário favorável para as mineradoras", diz Simone Pasianotto, economista-chefe da Reag Investimentos.

Internamente, também seguem no radar as recentes declarações do presidente da Câmara, Arthur Lira. Nesta manhã, o parlamentar afirmou por meio do Twitter que as reformas administrativa e tributária podem ser votadas até o fim deste ano. "Temos o compromisso das duas Casas de votar neste ano as duas reformas", disse.

Vou coordenar pessoalmente e com os líderes da Casa os encaminhamentos para as tratativas da reforma tributária. Tivemos um atraso com o recrudescimento da pandemia mas a reforma administrativa, por exemplo, já começa a ser discutida com algumas audiências públicas. — Arthur Lira (@ArthurLira_) April 26, 2021

Por outro lado, preocupações sobre como será o andamento da CPI da Covid exigem cuidado por parte dos investidores. "Todo mundo sabe como começa, mas ninguém sabe como irá terminar", comenta o trader André Machado, também conhecido como “Ogro de Wall Street”. "Para quem faz trade, está um dia perigoso devido à instabilidade."

No mercado de câmbio, o dólar recuou frente ao real desde a abertura do pregão. O movimento acompanhou a desvalorização da moeda americana frente à maioria das principais divisas emergentes.

Embora as ações da Vale tenham papel fundamental para a alta do Ibovespa, foram as da Hering (HGTX3) que lideram as valorizações do índice subindo 26,19%. Os papéis chegaram a disparar 36% na máxima do dia, após a empresa firmar um acordo para a combinação de negócios com o Grupo Soma (SOMA3). Por outro lado, os papéis do Grupo Soma despencaram 10,14%, com investidores avaliando os valores da operação.

A oferta, que envolve pagamento em dinheiro e em ações do Grupo Soma, avalia a Hering em 5,1 bilhões de reais, cerca de 1,7 bilhão de reais a mais que na proposta da Arezzo, feita há cerca de duas semanas. Na ocasião, os papéis da varejista já haviam subido 28%. No ano, as ações da Hering acumulam alta de mais de 70%.

“A alta da Hering é justificada pelo alto valor pago pelo Grupo Soma e pela visão do mercado de que o comprador deve auxiliar no turnaround da empresa através da digitalização e na capacidade multicanal”, afirmam, em nota, analistas da Ativa Investimentos.

Fora as ações da Hering, entre as maiores altas do Ibovespa também se destacaram alguns papéis mais dependentes do afrouxamento de restrições sociais, como de shoppings e ligadas ao setor de viagens.

Entre elas, os principais destaques foram a alta de 5,14% da da CVC (CVCB3) e de 3,74% da Embraer (EMBR3). Já a CSN (CSNA3) avançou 5,08% na esteira da valorização do minério de ferro.

O pregão desta segunda também marcou a estreia das ações do Grupo GPS (GGPS3), que subiram 6,67%. Mais sete empresas devem estrear na bolsa nesta semana.

