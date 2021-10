Ibovespa reduz perdas com possível extensão de teto da dívida dos EUA

O reduziu as perdas do início do pregão desta quarta-feira, 6, após sinalizações de que o Congresso americano poderá encaminhar a extensão do teto da dívida americana. Às 16h10, o principal índice da B3 caía 0,14%, a 110.300 pontos, acompanhando a recuperação das bolsas americanas, que já operam em terreno positivo.

O cenário mudou depois que o líder da minoria republicana do Senado, Mitch McConnell disse que apoiará a extensão do teto da dívida até dezembro. Na véspera, a secretária do Tesouro americano, Janet Yellen chegou a dizer que os Estados Unidos enfrentaria uma recessão, caso o teto da dívida não for endereçado em duas semanas. Em Wall Street, o Dow Jones cai 0,02%, enquanto o S&P 500 e o Nasdaq tem respectivas altas de 0,06% e 0,25%.

O alívio global também teve impactos sobre o câmbio, com o dólar perdendo força no mundo inteiro. No Brasil, a moeda americana saiu de quase 5,54 reais para 5,48 reais.

Ainda assim, o mercado segue atento aos sinais de estagflação. Na Zona do Euro, o Stoxx 600 caiu 1,05%, após números de vendas do varejo, divulgados nesta manhã, terem saído abaixo das expectativas na Zona do Euro. Investidores temem que a região esteja enfrentando um estágio de estagflação, que mistura a alta generalizada dos preços com um arrefecimento da retomada econômica.

No mercado internacional, investidores devem ficar cautelosos até a divulgação do payroll na sexta-feira, 8. O relatório oficial de empregos não-agrícolas é o principal termômetro da recuperação econômica nos EUA, e pode dar maiores pistas sobre a possível retirada de estímulos por parte do Fed, que deve ocorrer já em novembro.

Enquanto o payroll não sai, investidores repercutem a variação de empregos privados nos EUA, divulgados pelo Instituto ADP. Considerados uma “prévia do payroll”, os dados mostraram uma criação de 568 mil empregos, número acima do consenso que esperava a criação de 428.000 postos de trabalho. O resultado acima do esperado pode levar o mercado a precificar um aperto monetário mais duro.

No Brasil, as atenções se voltam para o indicador de vendas do varejo referente ao mês de agosto, que saiu muito abaixo do esperado. As vendas no varejo brasileiro tiveram queda de 3,1% em agosto na comparação com julho e recuaram 4,1% sobre um ano antes, segundo informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quarta-feira.

As estimativas apontavam altas de 0,7% na comparação mensal e de 2,0% sobre um ano antes. “A leitura preliminar dos dados é muito ruim e devemos rever o PIB de 2021 e 2022 para baixo”, afirma, em nota, André Perfeito, economista da Necton Investimentos.

Destaques da

As da Petrobras (PETR3/PETR4) são a principal força negativa para o Ibovespa. Após altas de 2% no pregão da véspera, os papéis caem cerca de 2% nesta quarta-feira. O movimento acompanha a correção de 1,4% do petróleo após os preços dispararem ontem.

Já a o setor de tecnologia volta a figurar entre as maiores variações do Ibovespa. Na ponta negativa, estão Locaweb (LWSA3) e Méliuz (CASH3) com respectivas quedas de 4,29% e 3%. Na positiva, as empresas de e-commerce sobem em bloco, com Americanas (AMER3) disparando 7,35%, Magazine Luiza (MGLU3), 5,63% e Via (VIIA3), 2,93%.

A maior alta do Ibovespa, contudo, é liderada pela Rumo (RAIL3), que sobe quase 8%, após anunciar a expansão de suas operações para o Mato Grosso até 2030.

Em relatório, o Credit Suisse afirmou que o projeto é transformador para a empresa, e recomendou compra da ação com preço-alvo de 26 reais. O valor representa um potencial de valorização (upside) de 52% em relação ao de fechamento do pregão anterior.