Ibovespa pausa rali com realização de lucros; Intelbras dispara 25% em estreia

Depois de abrir em alta nesta quinta-feira, 4, o virou para queda, com o peso de incertezas locais e com parte do mercado realizando lucros, após três pregões consecutivos de alta. O principal índice da brasileira se descolou do bom humor no exterior e encerrou o dia em queda de 0,39%, aos 119.260 pontos. Na máxima intradia, o Ibovespa atingiu os 120.559 pontos.

Conheça o maior banco de investimentos da América Latina e invista com os melhores assessores

Na tarde de hoje, o presidente Jair Bolsonaro agradeceu aos caminhoneiros por não terem aderido à greve da categoria e convocou uma reunião para discutir a questão dos combustíveis amanhã.

"Isso pode levar a alguma intervenção estatal nos preços do diesel e petróleo, o que desagradou o mercado. Foi um fator que contribuiu tanto para a virada da bolsa quanto para a alta do dólar", aponta João Vitor Freitas, analista da Toro Investimentos.

Vale lembrar que o dólar também se fortaleceu globalmente nesta quinta-feira após dados mostrando o declínio dos pedidos iniciais de auxílio desemprego nos EUA, em meio à perspectiva de mais estímulos e ao avanço da vacinação.

Na semana encerrada em 30 de janeiro, os pedidos iniciais de auxílio-desemprego totalizaram 779 mil, contra 812 mil na semana anterior. As informações foram divulgadas nesta quinta-feira pelo Departamento do Trabalho nesta quinta-feira.

A divisa americana fechou o dia com valorização de 1,47%, negociada a 5,449 reais.

Bradesco e Intelbras são destaques

Na bolsa, as do Bradesco (BBDC3;BBDC4) subiram após a divulgação do resultado do quarto trimestre e impediram o Ibovespa de ter maiores perdas. Ainda nos primeiros minutos de negociação, as ações do banco chegaram a disparar mais de 4%, e encerraram o dia negociadas acima de 3%. No quarto trimestre, o banco teve líquido recorrente de 6,8 bilhões de reais, ficando 35,2% acima do trimestre anterior e 2,3% maior que o do mesmo período de 2019.

Parte dos ganhos se deve à redução de custos, que atingiu 3,2 bilhões de reais no ano. O banco terminou o ano de 2020 com uma expansão de 10,3% de sua carteira de crédito para 687 bilhões de reais e apenas 2,2% de inadimplência de mais de 90 dias – 1,1 ponto percentual menor que a do fim de 2019.