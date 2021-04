Ibovespa perde os 117 mil pontos e tem pior sequência de quedas em um ano

O virou para queda na tarde desta terça-feira, 26, e perdeu a marca dos 117.000 pontos com o aumento das preocupações em torno do cenário fiscal do país -- o mercado segue preocupado com a extensão do auxílio emergencial conforme a pandemia avança. O principal índice da brasileira encerrou o dia em queda de 0,78%, aos 116.464 pontos. Este é o quinto dia consecutivo de perdas para o Ibovespa, o que configura a pior sequência de resultados desde janeiro de 2020.

O índice passou parte do dia em leve alta impulsionado pelas recentes falas do ministro da Economia Paulo Guedes e do presidente Jair Bolsonaro, que descartaram a renovação do auxílio emergencial sem a contrapartida de uma redução de custos em outras áreas.

Nesta terça-feira, Guedes afirmou que o auxílio emergencial poderia ser renovado, mas sem que houvesse aumento de verbas automático para setores como educação e segurança pública. Na véspera, Bolsonaro afirmou que pode não haver a extensão do auxílio para 2021 porque o “endividamento está no limite”.

As declarações, no entanto, não foram suficientes para acalmar os ânimos. Os investidores continuaram monitorando e especulando sobre estímulos, mesmo com o governo confirmando compromisso com o teto de gastos, principal âncora fiscal do país.

“As falas de Guedes e Bolsonaro trouxeram um alívio pela preocupação com o quadro fiscal, mas as soluções ainda são incertas e investidores gostariam de maior previsibilidade desse cenário de estímulos”, afirma o analista Régis Chinchila, da Terra Investimentos.

Chincila acrescenta outras incertezas à lista que pesa sobre o Ibovespa: inflação batendo à porta, cenário de alta nos juros e o problema em incentivar o consumo sem ter ferramentas para estímulos. “Alguns especialistas já apontam um PIB negativo logo no primeiro trimestre”, diz.

Além disso, nesta tarde a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transporte e Logística (CNTTL) apoiou a greve caminhoneiros prevista para 1º de fevereiro, e orientou os 800 mil motoristas da sua base a aderirem, adicionando mais uma preocupação.

Os investidores locais também ficaram cautelosos com o andamento das pautas econômicas do governo após o presidente da Eletrobras, Wilson Ferreira Jr., renunciar por falta de empenho político para a privatização da companhia.

Na bolsa, as ordinárias da Eletrobras (ELET3) e as preferenciais de classe B (ELET6) lideraram as perdas do Ibovespa, com quedas de 10,09% e 6,805 respectivamente.Na ponta positiva, os papéis da BR Distribuidora (BRDT3) subiram 9,52%, com a possível contratação de Ferreira Jr. para a presidência da empresa.