Ibovespa sobe com Fed e PEC dos Precatórios no radar; Americanas dispara

O opera em alta de 0,55%, a 106.129 pontos, às 16h desta quarta-feira, 3, com investidores atentos ao discurso do presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, e à votação da PEC dos Precatórios no Brasil.

Nesta tarde, o Fed manteve a taxa de juros intacta no intervalo entre 0% e 0,25%, como amplamente esperado pelo mercado. Também em linha com as expectativas, foi anunciado o início da retirada dos estímulos de cerca de 120 bilhões de dólares por mês que o Fed vinha injetando no mercado via compra de títulos. O ritmo do chamado tapering será de 15 bilhões de dólares mensais, começando já a partir deste mês.

Após o anúncio, os índices americanos chegaram a se firmar no campo positivo, contribuindo para o movimento de alta no mercado brasileiro. Nos Estados Unidos, o S&P 500 sobe 0,49%, o Dow Jones, 0,20% e o Nasdaq, 0,78%. O movimento contrasta com o cenário do início do dia, quando as bolsas oscilavam próximas da estabilidade.

“O estímulo do tapering é muito positivo para a e para as , então a retirada gera cautela no mercado apesar de ser um movimento amplamente esperado”, afirmou Jerson Zanlorenzi, responsável pela mesa de e derivativos do BTG Pactual digital, na Abertura de Mercado desta quarta-feira.

No discurso de Powell, investidores ainda estarão atentos a possíveis sinais de aumento de juros em reuniões futuras. Ainda que o Fed venha tentando desassociar as duas políticas, o mercado já vê a elevação dos juros como o passo seguinte após o encerramento do tapering, previsto para meados do ano que vem. Também em linha com o cenário externo, o dólar recua frente ao real, sendo negociado em queda de 1,45%, a 5,613 reais.

Por aqui, investidores ainda seguem na expectativa de solução para o cenário fiscal, abrindo portas para a votação de reformas no Congresso. Foi marcada para às 18h a votação da PEC dos precatórios, que inclui um drible no teto de gastos para acomodar o Auxílio Brasil, novo programa social do governo.

A PEC já teve sua votação adiada por três vezes por falta de quórum para vitória. O temor do mercado é de que o governo venha a adotar medidas com potencial ainda mais negativo para as contas públicas se a PEC não passar. Uma das possibilidades estudadas pelo governo é estender o auxílio emergencial por meio de crédito extraordinário.

“Ainda não está claro se a Câmara vai aprovar a PEC ou não, mas é algo que agrada os investidores porque já estava se cogitando postergar o auxílio. O Ibovespa só não sobe mais por conta da Vale e mineradoras", avalia Gustavo Cruz, estrategista da RB Investimentos.

Ata do Copom

Mais cedo, o Ibovespa operava em queda com o mercado analisando a possibilidade de altas ainda maiores na após a divulgação da ata da última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), que elevou a taxa básica de juros da economia em 1,5 ponto percentual, levando a Selic para 7,75% ao ano.

O BC admitiu ter avaliado uma alta ainda mais forte na taxa, mas entendeu que a elevação de 1,5 p.p. era o movimento mais acertado. Na avaliação de Cruz, o BC prefere continuar em um ritmo mais alto de elevação da Selic que seja capaz de segurar as expectativas para não deteriorar ainda mais a inflação futura.

“Minha interpretação é de que a ata foi mais dura, com o BC parecendo disposto a ir para taxas bem mais altas para conter a inflação”, diz.

Destaques da bolsa

Entre as ações do Ibovespa, os destaques de alta do dia são os papéis das Lojas Americanas (LAME4), que sobem mais de 11% após anunciar nesta manhã um plano de reestruturação com a Americanas (AMER3). A proposta deve unificar as ações, e planeja ainda a listagem da empresa em NY.

Reagindo ao negócio, as ações da Americanas sobem 4,52% enquanto os papéis ordinários das Lojas Americanas (LAME3), que estão fora do Ibovespa, sobem 7,82%.

Na ponta negativa, as ações da Vale (VALE3), empresa com maior participação no índice, despencam e ajudam a frear a alta do índice. A mineradora recua 6,43% mesmo com o minério de ferro subindo 4,52% na China hoje, para 100,10 dólares a tonelada.

Os papéis passam por uma correção associada ao pregão da véspera, em que a bolsa brasileira ficou fechada para o feriado de finados. Na data, o minério de ferro sofreu um baque e caiu 5%, o que derrubou em mais de 3% as ADRs da Vale negociadas nos Estados Unidos.

O desempenho também afeta negativamente as ações da Bradespar (BRAP4), holding do Bradesco com grande participação na Vale. Os papéis caem 6,08%. Entre as siderúrgicas, CSN (CSNA3) e Gerdau Metalúrgica (GOAU4) apresentaram as maiores quedas, recuando mais de 3%.

As ações do Pão de Açúcar (PCAR3), por sua vez, recuam 3,2% antes da divulgação do balanço do terceiro trimestre da empresa, que será divulgado após o fechamento do mercado.

