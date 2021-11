Na contramão de NY, Ibovespa sobe após aprovação da PEC dos Precatórios

O sobe 1,21%, aos 106.816 pontos, às 15h15 desta quarta-feira, 10, estendendo os ganhos da véspera, após a aprovação em segundo turno da PEC dos Precatórios pela Câmara dos Deputados.

O movimento ocorre mesmo após dados de inflação saírem acima das expectativas no Brasil e Estados Unidos. Em Wall Street, os principais índices de operam em queda, com destaque negativo para o Nasdaq, que recua mais de 1% nesta tarde. Já dólar, acompanha sua valorização frente a moedas emergentes e avança 0,14%, negociado a 5,502 reais.

“A PEC diminui o espaço para maiores gastos públicos tanto nesse ano quanto no ano que vem. Isso ajuda o mercado interno, trazendo uma continuação da correção do Ibovespa observada ontem, ignorando as quedas no exterior”, afirma Matheus Jaconeli, economista da Nova Futura Investimentos.

A princípio bastante criticada por driblar o teto de gastos, a proposta agora é vista pelo mercado como a ‘menos prejudicial’ para as contas públicas entre as apresentadas pelo governo. A PEC ainda deve passar pelo Senado, mas investidores já estão otimistas com o andamento de outras pautas econômicas que podem ser destravadas após a aprovação total da proposta.

Por aqui, investidores também ficam atentos ao avanço da inflação, que surpreendeu o mercado mais uma vez, com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) subindo 1,25 por cento em outubro e atingindo 10,67% em 12 meses. Esta foi a maior variação para um mês de outubro desde 2012.

O resultado aumenta a pressão para que o Banco Central implemente altas mais fortes na taxa básica de juros, a , que atualmente está em 7,75% ao ano. A perspectiva impulsiona as ações dos grandes bancos, que são o principal suporte para a alta do Ibovespa. O destaque fica com os papéis do Bradesco (BBDC4), que avançam mais de 6%.

Confira o e-book gratuito da EXAME com 30 formas práticas para alcançar sua liberdade financeira ao .

No exterior a alta de preços também preocupa e as bolsas internacionais recuam após a divulgação dos dados de inflação nos Estados Unidos. Nesta quarta-feira, foi divulgado o Índice de ao Consumidor (CPI, na sigla em inglês) subiu subiu 0,9% no mês passado, sob expectativa de alta mensal de 0,6%, com a inflação acumulada de 12 meses passando de 5,4% para 6,2% -- o maior avanço anual desde novembro de 1990.

O resultado aumenta a pressão para que o Federal Reserve (Fed, banco central dos Estados Unidos) eleve a taxa de juros, atualmente no patamar entre 0% e 0,25%.

O Nasdaq, índice de tecnologia, é o mais afetado por uma possível alta de juros e recua 1,03%, enquanto o Dow Jones tem queda de 0,36% e o S&P 500 cai 0,43%.

Destaques de ações

As ações da varejista de produtos para animais de estimação Petz (PETZ3) estão entre os maiores ganhos do Ibovespa nesta quarta-feira, avançando mais de 6% após a empresa anunciar uma nova oferta de ações (follow-on) de 41 milhões de ações, que pode movimentar 854 milhões de reais considerando o preço de fechamento de 20,83 reais das ações na última sessão.

O anúncio animou os investidores, que ontem já haviam feito os papéis da varejista disparar 6,22% em resposta aos resultados do terceiro trimestre de 2021.

As ações dos bancos também apresentam fortes altas, se recuperando do tombo dos últimos dias com a perspectiva de novas altas nos juros diante do avanço da inflação. Banco Pan (BPAN4) e Inter (BIDI11), que estiveram entre as maiores baixas no início da semana, hoje avançam mais de 7%.

Na ponta oposta, as ações da Braskem (BRKM5) desabam 10,27% mesmo após reverter prejuízo em seu resultado do terceiro trimestre. A petroquímica teve líquido de 3,537 bilhões de reais no terceiro trimestre, ante prejuízo de 1,41 bilhão em igual etapa de 2020.