Ibovespa recua 0,5% na contramão do exterior; alta da Petrobras ameniza perdas

Após abrir em alta, o virou para queda ainda na primeira hora de pregão desta terça-feira, 19, e passou o dia em terreno negativo embalado pela desvalorização das dos grandes bancos e das siderúrgicas. O movimento ofuscou o otimismo com o discurso de Janet Yellen, indicada por Joe Biden para o cargo de secretária do Tesouro, que reforçou a política de estímulos nos EUA. O principal índice da brasileira recuou 0,50% e encerrou o dia aos 120.636 pontos.

As perdas no Ibovespa foram limitadas pelo bom desempenho da Petrobras (PETR3; PETR4), cujas ações subiram 1,46% e 2,32% respectivamente. Os papéis da petroleira, que tem grande peso no Ibovespa, se beneficiaram da alta nos preços do petróleo, que acompanharam os mercados acionários americanos.

Na ponta oposta, as siderúrgicas lideraram as perdas do índice em linha com a desvalorização do minério de ferro na China, que caiu após bater a máxima em quatro semanas. Os bancos também recuaram e pesaram sobre o índice, com os investidores repercutindo a incerteza sobre o cenário fiscal e sobre a vacinação no Brasil.

“Além da questão do minério de ferro, fatores internos também pesam. Ontem tivemos um dia positivo, com o início da vacinação, mas ainda há incertezas sobre a distribuição das vacinas. Talvez o tempo para uma vacinação em massa demore mais do que o esperado, o que preocupa”, afirma Gustavo Bertotti, economista da Messem.

