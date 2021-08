Ibovespa cai após resultados frustrarem estimativas; Ultrapar despenca 12%

O opera em queda nesta quinta-feira, 12, em meio à receios com as discussões sobre a reforma do imposto de renda em Brasília. Investidores ainda repercutem dados da economia americana e balanços corporativos do segundo trimestre. Às 16h15, o principal índice da B3 cai 0,85%, aos 121.018 pontos.

Nos Estados Unidos, o mercado ainda está digerindo a alta inesperada do Índice de Inflação ao Produtor americano (PPI, na sigla em inglês), que subiu 1% em julho ante expectativa de um aumento de 0,5%. Na comparação anual, a inflação ao produtor passou de 7,3% para 7,8%. Também foram divulgados nos Estados Unidos os pedidos semanais de seguro desemprego, que vieram em linha com as estimativas de 375.000. Em Nova York, o S&P 500 sobe 0,26% e o Nasdaq cai 0,34%.

Por aqui, o principal indicador econômico foi o de crescimento do setor de serviços, que aumentou 1,7% em junho, superando o consenso de 0,2% de alta. Por outro lado, ruídos locais seguem ofuscando a retomada mais forte da economia brasileira. No câmbio, o dólar volta a operar em alta, sendo vendido a 5,25 reais.

Entre os componentes do Ibovespa, a maior parte das são negociadas em terreno negativo, com destaque para a Ultrapar (UGPA3), que despenca 12,45%. A desvalorização ocorre após a empresa decepcionar em resultado apresentado na última noite. No segundo trimestre, o Ebitda ajustado da companhia ficou em 503,5 milhões de reais, contra o consenso de mercado que esperava um valor de 971,3 milhões de reais.

Com um dos maiores pesos do índice, as ações da B3 (B3SA3) exercem pressão negativa, caindo 6,84%, com investidores reagindo ao balanço do segundo trimestre. No período, a administradora da teve líquido de 1,19 bilhões de reais, 21,6% maior na comparação anual.

Apesar da forte desvalorização, parte do mercado encarou o resultado como positivo. De negativo, Luis Sales, analista da Guide, ressalta que "o orçamento de despesas operacionais foi ajustado para cima, justificado pela intensificação de projetos para elevar capacidade de novos produtos, além de efeitos de alta da inflação sobre as despesas de pessoal".

Investidores também repercutem negativamente os números da Via (VVAR3, ex-Via Varejo), que despenca mais de 5%. A empresa reportou lucro líquido de 132 milhões de reais no segundo trimestre, com aumento de receita de 49% para 7,88 bilhões de reais. Porém, seu Ebitda ajustado caiu 13% frente ao ano passado, ficando em 485 milhões de reais, abaixo das estimativas de 533 milhões de reais. A Magazine Luiza (MGLU3), que apresenta balanço nesta noite, sobe 0,19%

No extremo oposto, as ações da Americanas (AMER3) sobem mais de 3%, após a companhia anunciar a aquisição da rede de mercados Hortifurti.

"A chegada da Hortifruti vem para fechar uma importante lacuna nas operações da Americanas. Essa parte alimentar é onde existe maior recorrência de receita. Afinal, ninguém compra geladeira todos os meses, mas compra alimentos várias vezes no mês", diz Bruno Lima, analista-chefe de ações do BTG Pactual Digital.

Invista com o maior banco de investimentos da América Latina. Abra sua conta no BTG Pactual Digital