Ibovespa reduz alta com possível taxação de bancos; Wall Street avança até 3%

O reduziu a tendência de alta no final da tarde desta segunda-feira, 1, após passar a maior parte do pregão em disparada, acompanhando o cenário internacional positivo. O principal índice da B3 avançou 0,27% para 110.334 pontos, bem abaixo da máxima, quando subiu mais de 2% e chegou aos 112.445 pontos.

O que diminuiu o ânimo do mercado foi a notícia do jornal O Globo de que o governo vai elevar impostos sobre as instituições financeiras para zerar o PIS/Cofins sobre o diesel. Segundo a reportagem, o governo vai editar uma MP aumentando a Contribuição Social sobre o Líquido (CSLL) de 20% para cerca de 23%.

Como resultado, as do setor bancário, que representam mais de 16% da carteira do Ibovespa, fecharam em queda, com destaque para Bradesco (BBDC4), que recuou 3,30%, e Itaú (ITUB4), que registrou queda de 3,05%. As ações do Santander (SANB11) recuaram 1,18% e as do Banco do Brasil (BBAS3) fecharam em queda de 0,68%.

Já as ações da Vale (VALE3), que tem o maior peso no Ibovespa, avançaram 4,29% com a recuperação no cenário externo e conseguiram impulsionam a alta do índice. Por outro lado as ações da Petrobras (PETR3/PETR4), que também tem grande participação no índice, recuaram 0,63% e 1,08% respectivamente, seguindo a queda do petróleo.

Os preços da commodity recuaram mais de 1% nesta segunda-feira, diante de temores de que o consumo da commodity na China esteja perdendo força e de que a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) possa aumentar a oferta global em uma reunião nesta semana. O petróleo Brent fechou em queda de 0,73 dólar, ou 1,1%, a 63,69 dólares por barril, enquanto o petróleo dos Estados Unidos (WTI) recuou 0,86 dólar, ou 1,4%, para 60,64 dólares o barril.

Os destaques da sessão, porém, estão com os papéis do Assaí (ASAI3), que dipararam 386,05% em sua estreia, enquanto os do Grupo Pão de Açúcar (PCAR3) desabaram 71,89%. A alta explosiva de Assaí reflete a separação das ações do atacadista, cujo foi definido a 14,69 reais, correspondentes a 17,7% que a empresa possuía no capital do GPA.

“O mercado ajusta o valor das ações para refletir o valor de ambas operações separadas. É importante notar que isso não se dá porque as ações PCAR3 são ruins ou estão com perspectiva negativa”, destacam os analistas da Ativa Investimentos.

Outra grande notícia do dia envolveu os papéis de NotreDame Intermédica (GNDI3) e Hapvida (HAPV3), que selaram um acordo de fusão neste fim de semana. As ações de ambas as companhias subiram, tendo a NotreDame Intermédica registrado 3,41% e a Hapvida, 5,29%. No início do pregão, as duas ações chegaram a atingir valorização de 10%.

Para a equipe de Research do BTG Pactual, do mesmo grupo controlador da EXAME, a operação é altamente estratégica e sinérgica, e a recomendação é de compra das ações.