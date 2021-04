Ibovespa salta 2% e fecha acima dos 115 mil pontos; Eletrobras e Petrobras disparam

O encerra o dia com mais de 2% de alta no pregão desta terça-feira, 23, com investidores em busca de oportunidades no mercado brasileiro, após as fortes perdas registradas na última sessão, quando o índice teve seu pior desempenho desde abril do ano passado.

Troca de comando na Petrobras e sinais de mais interferências do governo em estatais provocaram a queda de 4,87% do índice na véspera. Nesta terça-feira, porém, o Ibovespa se recuperou e fechou em alta de 2,27%, aos 115.227 pontos -- marca próxima à máxima do dia, quando o índice atingiu aos 115.380 pontos.

Principal responsável pela queda do Ibovespa no último pregão, as da Petrobras (PETR3/PETR4) dispararam, recuperando parte do tombo de 21% registrado ontem. Em forte alta desde o início da sessão, os papéis da estatal registraram alta de 8,96% e 12,17% respectivamente.