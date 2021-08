Ibovespa sobe 1% após discurso de Powell em Jackson Hole

O sobe nesta sexta-feira, 27, com a brasileira acompanhando o exterior positivo após o discurso do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, no Simpósio de Jackson Hole. Às 16h10, o principal índice da B3 avançava 1,33%, aos 120.298 pontos.

A maior expectativa para a fala de Powell era quanto ao início da retirada dos estímulos mensais de 120 bilhões de dólares, o chamado "tapering". Segundo o presidente do Fed, "pode ser necessário" iniciar o processo ainda neste ano. Na última ata do Fed, os membros do colegiado se mostraram divididos quanto à data do início, com 60%, no fim de julho, favoráveis ao início da retirada apenas no começo do próximo ano.

Apesar da sinalização de que o tapering pode começar ainda em 2021, Powell desassociou a medida de um movimento de elevação da taxa de juros. A possibilidade de haver alguma associação entre as duas medidas, inclusive, foi uma das preocupações presentes na ata da reunião de julho.

Étore Sanchez , economista-chefe da Ativa Investimentos, classificou o discurso de Powell como "dovish" (expansionista). "A autoridade reiterou inúmeras vezes a necessidade de se estimular o emprego até seu máximo, o que ainda permanece longe a despeito da inflação elevadíssima", disse em nota.

A falta de surpresas negativas e a sinalização de que o Fed manterá a taxa de juros inalterada por mais algum tempo alimentou o apetite de investidores por ativos de risco. Após o discurso, os índices americanos estenderam o movimento de alta, estabelecendo novas máximas históricas, enquanto o dólar perdia força no mundo.

No Brasil, a moeda americana caminha para o quarto dia de perdas na semana e o quinto dos últimos seis pregões. Às 16h10, a queda do dólar comercial era de 1,2%, sendo negociado a 5,194 reais. Nos Estados Unidos, o Dow Jones sobe 0,7%, S&P 500 avança 0,9% e Nasdaq tem alta de 1,3%.

“O discurso abre espaço pro mercado e pros ativos retomarem um pouco a dinâmica positiva até o final do ano. Esperamos uma forte retomada das economias dos EUA e da China no 4º trimestre, o que pode ajudar ativos de risco e até mesmo a bolsa brasileira”, Sérgio Zanini, sócio e gestor da Galapagos Capital.

Zanini, no entanto, reforça que o cenário local pode ser impactado negativamente pelo ciclo de alta de juros do Banco Central e pelos ruídos políticos e fiscais.

Destaques da bolsa

Na bolsa, as da Usiminas (USIM5) figuram entre as maiores altas do Ibovespa, subindo 6,58%, após a empresa ter anunciado que irá distribuir 1,2 bilhão de reais aos acionistas por meio de e juros sobre capital próprio (JCP). Na parte de dividendos serão 830 milhões de reais, o equivalente a cerca de 0,65 real por ação ordinária e 0,71 real por preferencial. O restante será distribuído por JCP, sendo o valor líquido de 0,23 real por ação ordinária e 0,33 real por preferencial.

A melhora da percepção sobre o minério de ferro, que fechou a semana com alta de mais de 9% na China, também contribui com a forte valorização da Usiminas. Além dela, as siderúrgicas CSN (CSNA3) e Gerdau (GOAU4) são negociadas em alta. A Vale (VALE3), com maior participação do Ibovespa, sustenta a alta do índice, subindo 2,39%.

Quem também se beneficia da alta das commodities são as ações da PetroRio (PRIO3), que disparam 5,37%, com a alta de 2% do petróleo Brent. Fora do Ibovespa, a 3R Petroleum (RRRP3) sobe 6,22%, após apresentar a maior proposta, superior a 1 bilhão de reais, pelo Polo Potiguar. A Petrobras (PETR3/PETR4), com a maior representação do setor no Ibovespa, sobe cerca de 2,7% e puxa o índice junto com a Vale.

Já as ações de construtoras reagiram após Powell afastar a possibilidade de uma alta de juros tão cedo, dando segurança para que outros bancos centrais mantenham suas taxas em patamares mais baixos. Com o discurso contribuindo para a queda dos juros futuros na B3, MRV (MRVE3), Cyrela (CYRE3) e EzTec (EZTC3) sobem 4,14%, 3,76% e 1,55%, respectivamente.

Fechando as maiores altas, as units do Banco Inter (BIDI11) disparam 6,69%, após o anúncio da aquisição da fintech USEND, especializada em remessas de dinheiro. Com mais de 150.000 clientes e com aportes já recebidos pelo pelo investidor Jorge Paulo Lemann, a fintech será o primeiro braço do banco mineiro nos Estados Unidos.