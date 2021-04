Ibovespa segue alta nos EUA e avança 2% em dia de eleição no Congresso

O subiu nesta segunda-feira, 1, mostrando recuperção diante das últimas três semanas de perdas. O movimento ocorre em linha com as principais bolsas internacionais, que também se recuperam após os temores especulativos que dominaram o mercado na última semana. O principal índice da brasileira avançou 2,13% para 117.513 pontos.

No Brasil, as atenções do dia se voltaram à disputa pelas presidências da Câmara e do Senado. O favoritismo dos candidatos do governo Rodrigo Pacheco no Senado e Arthur Lira na Câmara deram algum otimismo às negociações.

Para investidores, o fato de terem o apoio do governo pode facilitar o avanço da agenda do ministro Paulo Guedes, além de diminuir os ruídos políticos entre Congresso e Planalto. A votação no Senado já começou e está prevista para sair no início da noite, enquanto a da Câmara deve ser revelada um pouco mais tarde. "O clima político tende a ser melhor com lideranças que apoiem o governo", comenta Camila Abdelmalack, economista-chefe da Veedha.

Refletindo o otimismo sobre a possibilidade de vitória de Pacheco e Lira, as da Eletrobras (ELET6; ELET3) estiveram entre as maiores altas do Ibovespa, encerrando o dia com ganhos de 8,98% e 7,46%, respectivamente. Na semana passada, as ações da companhia sofreram fortes perdas, após o pedido de renúncia do presidente Wilson Ferreira Jr. por não ver chance de privatização no curto prazo.