Ibovespa sobe 2,6% após 6 pregões de queda; IRB dispara 18% com short squeeze

Também se destacam entre as maiores altas papéis que vinham apresentando fortes quedas nos últimos pregões com temores sobre a distribuição da vacina no Brasil, como os do setor bancário e de commodities.

Entre as maiores altas em pontos estão as ações dos grandes bancos: Itaú (ITUB4), Bradesco (BBDC4), Banco do Brasil (BBAS3) e Santander (SANB11) registraram altas entre 2% e 4%. Vale (VALE3) subiu 2,13% e Petrobras (PETR3; PETR4) registrou ganhos de 2,22% e 1,39%.

Papéis das companhias aéreas GOL (GOLL4) e Azul (AZUL4) e a agência de turismo CVC (CVCB3) também tiveram forte alta e subiram, respectivamente, 6,81%, 3,73% e 6,77%. Confira os principais destaques de ações aqui.

Investidores também repercutem a taxa de desemprego referente ao mês de novembro, que caiu de 14,3% para 14,1%, confirmando as expectativas do mercado. Este foi o terceiro mês consecutivo de recuperação. Por outro lado, o IGP-M voltou a superar as estimativas de economistas, ficando em 2,58% em janeiro. Na primeira prévia do mês, o indicador de inflação medido pela FGV havia ficado em 2,37%.

Dólar sobe mesmo com alta da bolsa

O dólar teve uma quinta-feira de volatilidade e fechou a sessão em alta de 0,52%, sendo negociado a 5,43 reais. O real descolou de seus pares emergentes na sessão em meio a compras defensivas da moeda norte-americana.

Alguns profissionais ouvidos pela Reuters lembraram ainda que o Banco Central vendeu apenas metade dos 16 mil contratos de swap cambial tradicional em leilão de rolagem nesta quinta-feira, o que foi lido por alguns como uma "briga" de preço, elevando a instabilidade no mercado.

O trade "compra de dólar/compra de bolsa" foi bastante comum nos últimos tempos, mas sofreu um revés conforme o Banco Central sinalizou aumento dos juros. Com a mais alta, a estratégia fica mais cara, já que juros maiores elevam o custo de carregamento de posições vendidas em real.

Enquanto isso, a volatilidade cambial seguiu em alta e bateu 19,8% nesta quinta -- máxima desde o começo de outubro. A instabilidade do real fez o Goldman Sachs incluir a moeda brasileira no grupo das moedas emergentes "arriscadas", do qual também fazem parte rand sul-africano e lira turca --que nesta quinta se valorizavam ante o dólar.

Reforçando o caráter idiossincrático da performance aquém do real, o Goldman Sachs avaliou que a "falta de desempenho superior" deste grupo de moedas emergentes arriscadas tem sido uma constante nos últimos 12 meses e não parece, por ora, uma preocupação particular para um rali amplo nos mercados de risco.

Com Reuters