Ibovespa supera 122 mil pontos com B3, Petrobras e exterior positivo

Nos últimos minutos do pregão desta sexta-feira, 7, o superou a marca dos 122.000 pontos, embalado por resultados corporativos e pela alta no mercado internacional. O índice avançou 1,77% e encerrou o dia na máxima, aos 122.038 pontos – marca que não era conquistada desde janeiro. Na semana, o índice subiu 2,64% e, no ano, acumula alta de 2,54%.

O Ibovespa acompanhou o bom humor dos investidores internacionais, após os dados do relatório oficial de empregos não-agrícolas dos Estados Unidos, o payroll, saírem muito pior do que o esperado. Considerado o principal indicador da economia americana, o payroll revelou a criação de 266.000 empregos em abril ante a expectativa de 978.000 empregos. Os dados de março também foram revisados para baixo, de 916.000 para 770.000 novas vagas.

Embora, em condições normais, o dado negativo provocasse aversão ao risco, ocorreu o contrário. E isso só foi possível graças à crescente preocupação sobre a possibilidade de sobreaquecimento da economia americana, o que poderia elevar ainda mais o risco de inflação no país. Com a notícia, os índices americanos Dow Jones e S&P 500 renovaram suas máximas.

"O payroll [abaixo das expectativas] pressiona o Federal Reserve a continuar injetando dinheiro na economia e a manter o juro baixo por muito tempo. Isso acaba beneficiando as bolsas e derrubando o dólar", afirma Jefferson Laatus, estrategista-chefe e sócio-proprietário do Grupo Laatus.

Na véspera, quando os pedidos de seguro desemprego caíram para a mínima desde o início da pandemia, investidores reagiram negativamente, derrubando os índices de e fazendo o dólar subir logo após a divulgação. Mas, nesta sexta, os dados negativos contribuíram para as bolsas americanas abrirem em alta, com destaque para índice Nasdaq, que sobe 0,76% e lidera os ganhos entre os principais dos Estados Unidos.

Com maior participação de empresas de crescimento, o índice é o mais prejudicado pelo aumento da inflação, já que são mais dependentes de financiamento - e inflação alta sugere elevação de juros, como temos visto no Brasil.

Dólar

Por aqui, o real reagiu positivamente à divulgação do payroll e manteve a trajetória de queda observada em boa parte da semana. No mercado à vista, a moeda americana fechou a sessão negociada a 5,229 reais, em queda de 0,93% -- na menor cotação desde janeiro.

Na semana, a moeda caiu 3,75%, a mais forte baixa desde a semana encerrada em 4 de dezembro passado, quando a divisa recuou 3,77%. O dólar já cai por seis semanas consecutivas, o que representa a mais longa série de recuos desde outubro de 2018.

Destaques

Na , as ações da B3 (B3SA3) e da Petrobras (PETR3;PETR4) puxaram o índice para cima. As ações da petroleira subiram 3,73% (PETR3) e 3,75% (PETR4) seguindo a valorização do petróleo, que avançou de olho em um possível aumento da demanda com a recuperação das economias.

Já os papéis da B3 dispararam após a empresa apresentar o resultado do primeiro trimestre de 2021. O da B3 atingiu 1,3 bilhão de reais, uma alta de 16% na comparação frente ao mesmo período do ano anterior. Investidores também repercutiram os resultados do Banco do Brasil (BBAS3), que avançou 2,5% após o lucro do banco saltar 43% na comparação anual, chegando a 4,9 bilhões de reais.

Em coletiva de imprensa realizada nesta manhã, o novo presidente do Banco do Brasil, Fausto Andrade Ribeiro, também afirmou que irá manter o plano de demissão voluntária e fechamento de agências idealizado por seu antecessor André Brandão.

Em variação, o maior destaque do Ibovespa foram as ações da da CCR (CCRO3), que disparam quase de 10,25%, após a empresa anunciar que a Andrade Gutierrez pretende vender sua participação para a IG4 Capital.

Investidores também seguem aumentando posições em ações de empresas que se beneficiam com o afrouxamento das medidas de isolamento. A Embraer (EMBR3) subiu 7,4%, seguida da administradora de shoppings centers Iguatemi (IGTA3), com alta de 6,84% e da varejista Hering (HGTX3), que avançou 5,06%.

As ações de varejistas reagiram positivamente a dados de recuperação do varejo. As vendas do varejo referentes a março surpreenderam positivamente, crescendo 2,4% na comparação anual ante expectativa de queda de 1,7%, segundo o IBGE. Na comparação mensal, contudo, as vendas caíram 0,6%, pressionadas pela retomada de medidas de isolamento. Ainda assim, o número saiu muito melhor do que a queda esperada de 7% das vendas.

Com o resultado, os papéis das Lojas Renner (LREN3) subiram 4,02% e os da Marisa (AMAR3) dispararam 7,04%. No setor, investidores têm dado preferência por varejistas com maior presença física, tendo em vista que elas devem ser as mais beneficiadas pelo tão esperado fim da pandemia.