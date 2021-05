Ibovespa sobe puxado pela Vale; Azul lidera alta com possível aquisição

O abriu em alta nesta quarta-feira, 26, acompanhando o tom positivo dos mercados internacionais, com as perspectivas de que a inflação da economia americana deve ser apenas temporária se sobrepondo aos temores de um aperto monetário para maior controle sobre a alta de preços. Às 11h34, o principal índice da B3 subia 0,87%% para 124.055 pontos.

Com a maior participação do Ibovespa, as da Vale (VALE3) sobem cerca de 1,6% e puxa o índice para cima, com investidores ignorando as recentes quedas do minério de ferro na China. Nesta madrugada, commodity caiu mais 6% na de Dalian e encerrou na mínima desde 16 de abril, de acordo com a Reuters. No mercado, a percepção é de que os preços atuais ainda estão atrativos para a mineradora.

Desde o recorde batido no início mês, sua queda supera os 20%, caracterizando uma tendência de baixa para o ativo. A forte depreciação vem ocorrendo em meio às tentativas chinesas para esfriar o do metal, que chegou a superar os 200 dólares por tonelada em um movimento considerado pelo governo local e pelo próprio mercado como sendo especulativo.

Na bolsa, os papéis dos setor financeiro também dão sustentação ao Ibovespa, com B3 (B3SA3)l, Itaú (ITUB4) e Bradesco BBDC3/BBDC4) subindo mais de 1%.

Mas, liderando as altas do índice estão as ações da Azul (AZUL4), que avançam mais de 6%, com os rumores de que a empresa pretende comprar as operações da Latam no Brasil. Caso a aquisição seja concluída, a Azul teria 62% de fatia do mercado de voos domésticos. Em fato relevante divulgado nesta semana, a empresa afirmou que se vê como uma das líderes do movimento de consolidação do setor. Os planos da empresa, porém, podem sofrer resistência do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

Na esteira das discussões sobre consolidação do setor, as ações da GOL (GOLL4) sobem mais de 5%. "Se acontecer, seria positivo para o setor inteiro, porque estaria muito mais concentrado e ainda com a demanda sendo retomada", disse Bruno Lima, analista-chefe da Exame Invest Pro.

A forte alta também tem contribuição da busca de investidores por ações de empresas que tendem a se beneficiar com o fim da pandemia e ligadas à economia local, que consequentemente beneficia companhias áreas. Em meio a esse movimento, os papéis da agência de turismo CVC (CVCB3) sobem mais de 3%, enquanto de varejistas como Lojas Renner (LREN3), Marisa (AMAR3) e Hering (HGTX3) superam 1% de alta.