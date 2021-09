Ibovespa sobe com recuperação no exterior e retoma os 110 mil pontos

O sobe nesta terça-feira, 21, acompanhando a recuperação do mercado internacional, após duras perdas registradas no início da semana em meio a temores sobre o superendividamento da chinesa Evergrande.

Às 16h15, o principal índice da B3 sobe 1,42%, aos 110.341 pontos. Nos Estados Unidos, o S&P 500 avança 0,42%, após registrar sua maior queda desde maio no pregão de ontem. Já na Europa, o Stoxx 600 fechou em alta de 1%.

Além do ambiente externo mais positivo, a acelerou os ganhos após desdobramentos da dos precatórios. Nesta terça, os presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, se encontraram com o ministro da Economia, Paulo Guedes. Os presidentes das duas casas reforçaram que a solução para as despesas irá ficar dentro do teto de gastos.

Pacheco sinalizou ainda que o Orçamento do ano que vem irá prever uma limitação do crescimento dessas despesas pela mesma dinâmica da regra do teto. Já Lira afirmou que irá instalar a comissão da PEC dos Precatórios ainda hoje.

A fala teve efeito ainda mais acentuado no câmbio, impulsionando a desvalorização do dólar. Por aqui, a moeda americana cai 1,06%, sendo negociada a 5,27 reais.

Destaques da bolsa

Apesar do cenário mais favorável no exterior, ligadas ao minério de ferro voltam a apresentar forte volatilidade nesta terça, refletindo as incertezas sobre o setor. Após chegar a subir cerca de 2%, as ações da Vale (VALE3) avançam 0,8%.

Já as siderúrgicas continuam entre as maiores quedas do Ibovespa. Na lanterna, a Gerdau (GGBR4) cai 1,6%. Na sequência, Metalúrgica Gerdau (GOAU4) e CSN (CSNA3) também operam em queda.

"Apesar de estarmos em um momento bem forte para o mercado de commodities global, há grandes incertezas sobre a Evergrande, que é uma empresa de construção e demanda muito aço. Se houver uma crise sistêmica, devemos ter uma menor demanda por minério de ferro, podendo se alastrar para outras commodities", disse Marcel Zambello, analista do BTG Pactual Digital, na Abertura de Mercado desta terça.

No campo positivo, ações de varejistas lideram as altas, se recuperando de fortes perdas recentes. A Méliuz (CASH3) dispara 13,3%, seguida por Via (VIIA3), que dispara 9%. No ano, os papéis da fintech Méliuz já subiram 360%. Americanas (AMER3) e Lojas Americanas (LAME4) também avançam, registrando altas superiores a 4% e 3%, respectivamente.

Outro destaque é o setor de aviação e turismo, que se beneficia do maior afrouxamento de regras para viagens internacionais. CVC (CVCB3) e Gol (GOLL4) chegam a subir mais de 5% e 3%, respectivamente.

No radar, ainda está o anúncio da CVC de que as reservas domésticas estão em 91% do nível pré-pandemia. Já a Gol acordou a compra ou arrendamento de 250 aeronaves eVTOL, também conhecida como "carro voador".

Entre as ações com maior participação no índice, as ações da Petrobras (PETR3/PETR4) sobem quase 2%, impulsionadas pela alta do petróleo. A valorização contribui com o movimento positivo do Ibovespa junto com o setor financeiro. Entre os grandes bancos, Bradesco (BBDC4) é o principal destaque de alta, subindo 2,02%.