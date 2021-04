Ibovespa apaga ganhos com NY e pressionado por blue chips; dólar sobe 1,4%

Destaques de ações

Lideraram os ganhos do Ibovespa as ações da SulAmérica (SULA11), com ganhos de 4,27%. Analistas do mercado apontaram que o movimento, que foi acompanhado por outros papéis do setor (fora do índice, Porto Seguro saltou 4,13%), ocorre em meio à abertura da curva de juros nas últimas sessões (uma vez que juros mais altos são benéficos para essas empresas que possuem bastante dinheiro em reserva e podem, com isso, remunerar melhor suas aplicações). Além disso, os investidores ficam atentos também ao IPO da Caixa Seguridade, em busca de evidências se, depois de fortes quedas nos últimos meses, o valuation das empresas do setor listadas em Bolsa ficaram baratos.

Na sequência, apareceu os papéis de Fleury (FLRY3), com alta de 3,90%, e CSN (CSNA3), que avançou 3,62%, puxada pela valorização do minério de ferro. A commodity sobe 1,44% no porto de Qingdao, para 170,90 dólares a tonelada.

Já a Vale (VALE3), ação com maior peso no índice, fechou em baixa de mais de 1% em dia de ajuste. Ontem, os papéis da companhia dispararam 6%, atingindo nova máxima histórica, em meio à alta da commodity e anúncio de um programa de recompra de ações.

Outra ação que se destacou entre as maiores altas do índice em variação foi a PetroRio (PRIO3), que acompanhou a valorização do petróleo e avançou em torno de 3%.

O do petróleo WTI e Brent subiram cerca de 1% nesta terça-feira, se recuperando das quedas superiores a 4% ontem com o aumento da produção da commodity por parte países da Opep+ e com a ameaça de uma nova e severa onda da Covid-19.

A Petrobras (PETR3; PETR4), por sua vez, recuou hoje, descolada do movimento da commodity, depois de ter registrado alta na véspera.

Já as ações do BTG Pactual (BPAC11), do mesmo grupo controlador da EXAME, que chegaram a avançar mais de 3%, fecharam com leve valorização de 0,17%, após o anúncio de um acordo com a Caixa para comprar as ações ordinárias do Banco Pan (BPAN4) detidas pela estatal, por um valor de 3,69 bilhões de reais. As ações do Pan, fora do Ibovespa, disparam 14,5%.

Na lanterna do índice figuraram os papéis do Bradesco (BBDC3; BBDC4), que caíram em bloco com outros grandes bancos hoje (Itaú, Bradesco e Santander recuaram mais de 1%), seguidos por BR Distribuidora (BRDT3) e Cosan (CSAN3), que tiveram baixas de perto de 1,5%.