Ibovespa sobe após nova sinalização do Fed; Smart Fit dispara 30%

O sobe nesta segunda-feira, 14, em linha com as bolsas internacionais, após o presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, dizer que ainda está longe de reduzir a recompra de títulos e que a inflação deve desacelerar.

Às 16h05, o principal índice da B3 subia 0,37% para 128.638 pontos. Mais cedo, o Ibovespa chegou a subir mais de 1%, mas perdeu fôlego seguindo o movimento dos índices americanos. Por lá, Dow Jones tem alta de 0,16%, S&P 500 sobe 0,09% e Nasdaq avança 0,14%.

As declarações de Powell foram feitas em meio ao ressurgimento de temores sobre a inflação, após a alta inesperada do índice de ao consumidor americano ter alimentado a aversão ao risco no mercado. Apesar das reações positivas à fala de Powell, os sinais de que os economistas têm subestimado a inflação dos Estados Unidos voltaram a aparecer.

Divulgada nesta manhã, a inflação ao produtor americano superou as estimativas do mercado e bateu 7,3% no acumulado de 12 meses, subindo 1% em junho. O consenso era de alta de 0,6%.

Por outro lado, balanços de algumas das principais instituições financeiras do mundo divulgados nesta manhã saíram acima das expectativas, alimentando algum otimismo para os próximos resultados do segundo trimestre.

No Brasil, o principal dado econômico do dia foi o IBC-Br, que apontou para uma queda de 0,43% da atividade brasileira ante a expectativa de crescimento de 1%. Mas, dado o cenário internacional positivo e algum otimismo com as mudanças da reforma tributária, os ativos locais se destacam positivamente nesta sessão.

Após passar por uma sequência de altas na semana passada, o dólar cai quase 2% contra o real, que tem o melhor desempenho entre as principais moedas emergentes. Nesta quarta, a divisa americana saiu da marca de 5,18 reais e já é negociada na casa dos 5,08 reais. Na mínima desta quarta-feira, o dólar chegou a ser vendido a 5,068 reais.

Destaques

Na , as dos grandes bancos apresentam fortes ganhos, impulsionando a alta do Ibovespa. Com a maior participação do setor no índice, as ações do Itaú (ITUB4), sobem quase 1%, enquanto as do Santander (SANB11) e Bradesco (BBDC4) avançam em torno de 0,5%. Os papéis do Banco do Brasil (BBAS3) avançam 1,36%. As altas ocorrem em linha com a divulgação de resultados nos Estados Unidos. Por lá, Bank of America, Wells Fargo e Citigroup superaram as estimativas em balanço do segundo trimestre divulgados nesta manhã.

Entre as maiores altas do Ibovespa, estão as units do Banco Inter (BIDI11), com alta de mais de 5%. Os destaques negativos ficam com CSN (CSNA3) e Usiminas (USIM5) que recuam 3,72% e 3,17%, respectivamente. “As maiores quedas do índice ficam com as siderúrgicas, após Paulo Guedes informar sobre um acordo feito com a indústria do aço para não subir os preços até o fim do ano, afetando diretamente a receita do setor”, explicam, em nota, analistas da Ativa Investimentos.

O grande destaque da sessão, no entanto, está com os papéis da SmartFit (SMFT3), que chegaram a disparar 33% em sua estreia na B3. Primeira rede de academias a se listar na bolsa, a empresa levantou 2,650 bilhões de reais em oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês). Mesmo com a disparada, analistas acreditam que a ação tem potencial para continuar em alta.